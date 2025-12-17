こちらは、派手な装飾や大音量で街なかを走る広告宣伝車です。アドトラックと呼ばれています。景観を乱すなどとして東京都などで規制が進む中、福岡市も市内を走るアドトラックに許可を義務づける条例改正に乗り出しています。

17日、福岡市議会では福祉都市委員会が開かれました。



■福岡市 住宅都市みどり局 都市景観室・坂田悠 室長

「車両の対象拡大、および車体利用広告物の面積制限について、条例改正する必要があると考えています。」





委員会で市が報告したのは、トラックの荷台に広告を掲示するアドトラックを規制するための条例改正案についてです。アドトラックとは、車検証の車体の形状に「放送宣伝」と記載されている車のことで、街なかを派手な装飾や大音量で走ることから、東京などでは景観を乱すなどの理由で社会問題になりました。

実際の街の様子は。13日午後、福岡市・天神で「中央警察署入口」の交差点を観察すると、人が行き交う中を通過する複数のアドトラックを確認しました。



■街の人

「かなり見ます。基本土日休みなのですが、1日に10台くらい見ますかね。子どももいて一緒に歩くのですが、子どもも気になって「何あれ」と言います。子どもが見ていいものではないし、うるさいし、市民の迷惑にもなっていると思うので、少しずつなくなっていけばいいのかなと思っています。」

「事故に遭いそうになったこともあります。私がひかれそうになって。信号青で渡っているのに横から突っ込んできて、止まらないの？と。夜で見えていなかったのかと思いましたが、死角に入っていて、怖いなと思いました。」

福岡市がことし4月から9月までに実施した調査では、広告内容のおよそ9割が風俗関連で、ナンバーを確認できた車両の全てが市外に本拠があり、規制の対象外だったことが分かりました。



また、福岡市には、市民から「音がうるさい」「表示内容が好ましくない」などの意見が寄せられたということです。

市民からの苦情を受け、ことし10月、福岡市の高島市長はアドトラックを規制するために条例を改正する考えを明らかにしました。



■高島市長

「子どもが口ずさんでいると。風俗のほうに引き寄せるようなものが街なかを走っているのは、これまで市民の皆さんと福岡市の景観を作ってきたのですが、当時、想定していなかった状況になっている。県外ナンバーも福岡市を走る場合に、しっかり市として指導ができる、そういった根拠となる条例の整備が必要と思っています。」



現在、福岡市屋外広告物条例では、車への広告物の表示に関して許可申請を求める対象は、運営者の拠点が市内にある車両に限られています。



改正案では、許可申請を求める対象を市外に拠点を置く運営者の車両にまで広げ、規制を強化します。さらに、広告面積を20平方メートル以下に制限する規制も新たに盛り込みました。

アドトラックではないものの、ラッピングを施した車で走る福岡県広川町の運送会社です。



■原口商事・生田友見 代表

「こちらは、広川町の（特産品の）ラッピングをしています。一般の方に迷惑をかけることがあるので、地域社会貢献の一環で走らせています。」



こちらの運送会社は、食品を輸送する際に、ラッピングを施したトラックを福岡市内で1日1・2台走らせています。



条例改正の動きについては、困惑しているといいます。



■生田代表

「正直、同じトラックなので走らせてほしくないというのがありますし、運送業界からすると、一生懸命ドライバーが汗をかいて荷物を積んで走っているので、そういった部分では非常に嫌だなという気持ちがあります。」



17日の福祉都市委員会では、市が示した条例改正案について議員から質問がありました。



■阿部秀樹 市議

「発光しなくても音が大きいと思うのですが、今回の条例で規制できない？」



■福岡市 住宅都市みどり局 都市景観室・坂田 室長

「音を出しているのは大型の車両が多いので、面積制限により大型の車両が減ることで、音について減っていく部分があるのかと思っています。」



福岡市は今後、今年度内に条例改正案を議会に提出し、来年10月の施行を目指すとしています。



アドトラックをめぐっては、すでに東京都が規制を強化しています。東京都は条例を改正し、都内を走る全てのアドトラックで、映像や発光などを使った広告が禁止されました。



ただし、現行の法律や条例では広告の内容によって規制ができないため、苦情が多い風俗店などの広告については新たな規制はしていないということです。