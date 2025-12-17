「木村シスターズ。似てますかね？」Cocomiインスタに実妹Koki,が登場
木村拓哉・工藤静香夫妻の長女でフルート奏者のCocomiが17日にインスタグラムを更新し、実の妹でモデル・女優のKoki，との2ショットを公開した。
【写真】似ているのがよく分かる！ Cocomiと妹Koki,、顔を寄せ合う2ショット
Cocomiはこの日、「木村シスターズ。似てますかね？」とKoki,と顔を寄せ合う2ショットを公開。同日、妹Koki,も「ここさんとデート」と同様のショットを公開した。
先月にはKoki,が「会いに来てくれたここさん」とCocomiの2ショットを公開するなど、仲が良い姉妹。今回もかわいらしい2ショットに仕上がっている。
■Koki,
2003年2月5日生まれ。木村拓哉と工藤静香の次女。姉はフルート奏者のCocomi。モデルとして活躍するほか、女優、作曲家としても活動中。
引用：「Koki，」インスタグラム（@koki）
