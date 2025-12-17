重慶江北国際空港を離陸する飛行機。（４月９日撮影、重慶＝新華社記者／黄偉）

【新華社重慶12月17日】中国重慶市の重慶江北国際空港は、今年の貨物・郵便取扱量が9日時点で50万トンを超え、過去最高を記録したと明らかにした。

江北空港は今年以降、欧州と東南アジアを重点市場に据え、重慶の地理的優位性を生かしつつ、貨物路線網の拡充を進めてきた。国際（地域）貨物路線は9日時点で20路線、週66便に上り、重慶をハブとして中西部地区とユーラシア、北米を結ぶ物流ルートを構築。中国製品が海外進出するための「空の懸け橋」となっている。

路線網の拡充により、中国宅配大手の順豊速運（SFエクスプレス）や電子商取引（EC）大手、京東集団（JDドットコム）傘下の京東物流（JDロジスティクス）、越境ECサイト「Temu（テム）」などが重慶での貨物集約を強化している。江北空港の今年の越境EC貨物取扱量は11月末時点で2万1千トンと前年同期比で31％増加。重慶市は中西部地区の越境EC輸出拠点としての地位を確立しつつある。北欧サーモンなどのチルド水産物や南アジア産ウナギ、東南アジア産ドリアンなどの輸入品も、充実した路線と受け入れ態勢を持つ重慶への集約が加速している。

空港を管理する重慶江北国際機場の侯偉（こう・い）総経理は、今後も東南アジア、欧米を結ぶ貨物路線網を拡大し、新たな貨物需要の掘り起こしを進めることで、重慶の対外開放と経済発展に航空物流の側面から貢献していきたいと語った。（記者/趙佳楽）