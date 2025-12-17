『左ききのエレン』キービジュアル公開 追加キャストに石川由依、遊佐浩二ら5人
2026年4月より放送されるテレビアニメ『左ききのエレン』のキービジュアルと追加キャスト5人が発表された。あわせて、全国映画館での1週間限定の3話先行上映も決定した。
【写真】『左ききのエレン』キャスト＆キャラクター一覧
キービジュアルは、デザイナーとして奮闘する光一を中心に、天才画家のエレン、2人のことを昔からよく知る加藤さゆり、カリスマモデルの岸あかり、光一にとって業界の先輩である神谷雄介など、登場人物たちの人生がどのように交差していくのか期待が高まる仕上がりに。
エレンの幼なじみであり光一の同級生・加藤さゆり役を『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』ヴァイオレット・エヴァーガーデン役などを演じた石川由依、自己中心的ながら桁違いの才能を持つファッションモデル・岸あかり役を「ひろがるスカイ！プリキュア」ソラ・ハレワタール／キュアスカイ役などの関根明良が演じる。
光一が勤める目黒広告社で働く人々として、卓越したセンスとカリスマ性で会社のエースとなるクリエイティブディレクター・神谷雄介役を「ジョジョの奇妙な冒険」ジョナサン・ジョースター役などを演じた興津和幸、光一の後輩でコピーライターの三橋由利奈を「ウマ娘 プリティーダービー」ミスターシービー役などの天海由梨奈、そして敏腕ながら部下には横暴なクリエイティブディレクター・柳一を「BLEACH」市丸ギン役「弱虫ペダル」御堂筋翔役などを演じた遊佐浩二が務める。
また、4月からの放送に先駆けて、全国の映画館にて先行上映される。3月27日より1週間限定で、1〜3話が大きなスクリーンでいち早く楽しめる貴重な機会となる。
同作は、自らの才能の限界に苦しみながらも、いつか“何者か”になることを夢見る朝倉光一と、圧倒的な芸術的才能に恵まれながらも、天才ゆえの苦悩と孤独を抱える山岸エレンの2人にスポットを当てた青春群像劇。
キャッチコピーは「天才になれなかった全ての人へ」で、高校時代に運命的に出会った2人はやがて、光一が大手広告代理店のデザイナー、エレンがNYを活動拠点とする画家として、それぞれの道を歩むが、凡才と天才、相対する2人の敗北や挫折を通して、その先にある本当の「自分」を発見するまでを描いている。
原作は2016年3月から原作・かっぴー氏によって『cakes』にて連載。17年10月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて、作画をnifuni（にふに）氏が手掛ける形でリメイク版の連載がスタート、19年には神尾楓珠、池田エライザ出演でテレビドラマ化もされた人気作品で、コミックスは累計390万部を突破している。
■キャストコメント
▼加藤さゆり役：石川由依
芸能の世界は感性をぶつけ合う世界でもあるので、憧れや嫉妬、葛藤や希望など、この作品に出てくるいろいろな感情に、私も共感できました。そして、どれだけ頑張ってもたどり着けない感覚を持っている人間がこの世には存在するのだな、という茫然とした気持ちにもなりました。
日々、さまざまな分野の天才たちに囲まれてお仕事をさせていただいているので、さゆりを演じるにあたり、私も必死に食らいついていきたいです。作品に込められた魂の叫びに負けないエネルギーを持って、演じていきたいと思います。
▼岸あかり役：関根明良
岸あかりの声を担当させていただくことになりました関根明良です。好きなこと、やりたいこと、出来ること、出来ないこと…。成功と挫折、追い風と向かい風。読めば読むほどさまざまなものが複雑に絡み合う本作に圧倒されました。
あかりさんの第一印象は「す…凄い人だ…！」です！自分の核をしっかり持つ彼女の魅力を皆さまにお伝えできるよう精進せねばと覚悟を決める日々です。
皆さまどうぞよろしくお願いいたします！
▼神谷雄介役：興津和幸
アニメ「左ききのエレン」で神谷雄介の声を担当することになりました。興津和幸です。
夢と希望と現実をこれでもかと叩きつけてくる、この作品。
原作を読んで胸をえぐられました。
でも読み進めるにつれて自分の心も成長していく、
不思議な感覚でした。
憧れを感じつつも一歩一歩現実を歩いていく。
そしてそれが誰かの心に届く瞬間がある。
見終わった後には、街が少し変わって見える事になるでしょう。
どうぞお楽しみに！
▼三橋由利奈役：天海由梨奈
三橋由利奈を演じます、天海由梨奈です。
みっちゃんを通して知った広告の世界。
以前は何気なく眺めていた景色も、今ではコピーやデザインを楽しむようになり、私の日常に新しい変化がうまれました！
そして、原作で最初に出会った「天才になれなかった全ての人へ」。
この言葉の衝撃が本当に大きくて、強く心に刺さって。
と同時に、すごくワクワクしている自分もいて、その感覚を大切にしています。
私も何かになれるよう、感情も葛藤も自分の中でしっかり受け止めながら全力で収録に臨んでいます！放送をお楽しみに！
▼柳一役：遊佐浩二
今回「柳一」役で出演させていただくことになりました。
この作品は非常にリアルで等身大のキャラクターたちが出てきます。
派手というわけではない世界観で描かれるストーリーは
皆さんの心にも通じるものがあるのではないでしょうか。
私も柳というキャラクターを生きた人間として表現できるよう
つとめさせていただきます。
ぜひしっかりと見届けてください。
