Íò¡¦Ý¯°ææÆ¡¢Ì¾Å¹¤Ë6¿ÍÊ¬¤ÎÍ½Ìó¢ªÃ¯¤ò¸Æ¤Ö¡©¡¡°Õ³°¤Ê´é¹ç¤ï¤»¤ÇÄ¶µ®½Å¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«
¡¡TBS¤Ï¡¢27Æü¿¼Ìë0»þ10Ê¬¤«¤é¡Ê¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡ËÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø´´»ö£Ø¤ÈÌ¾Å¹¤ÎÌë¡ÁÝ¯°ææÆ¤ÏÃ¯¤ò¸Æ¤Ö¡©¡Á¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÏÓ¤òÈäÏª¡Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëÝ¯°ææÆ
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬Ì¾Å¹¤Ç¤Î¿©»ö²ñ¤Î´´»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿©»ö²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò¤Î¤¾¤¸«¤¹¤ë¡È¿·¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡õ¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡É¡£·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌ¾Å¹¤ÎÍ½Ìó¤È´´»ö¤Î¤ß¡£º£²ó¡¢´´»ö¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÍò¤ÎÝ¯°ææÆ¡£¤¢¤ëÌ¾Å¹¤Ç£¶¿ÍÊ¬¤ÎÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿Ý¯°æ¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡£
¡¡¿©»ö²ñÅöÆü¡¢Ý¯°æ¤ÎÍ¶¤¤¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤«¤é½ÀÆ»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯£³Ï¢ÇÆ¤ÎÌîÂ¼Ãé¹¨¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¦Zeebra¡¢25Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦º´Æ£Î´ÂÀ¡¢¤µ¤é¤ËÝ¯°æ¤Î½Ð¿È¾®³Ø¹»¤Î¸åÇÚ¤Ç¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡¦ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡¢¤½¤·¤Æ¼Â¤Ï°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤â¤·¤¿Í§¿Í¡¦¥Ð¥¤¤¤ó¤°¤Î¾®Æ½±ÑÆó¡£
¡¡Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Ã¤¿´´»ö¡¦Ý¯°æ¤Î¿©»ö²ñ¡£½é´é¹ç¤ï¤»Æ±»Î¤âÂ¿¤¯¡¢ºÇ½é¤Ï¤®¤³¤Á¤Ê¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿£¶¿Í¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¤ª¼ò¤â¿Ê¤ß¡¢°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ò¤·¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¿©»ö²ñ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ý¯°ææÆ¤È¹ë²ÚÍ§¿Í¤é¤ÎÄ¶µ®½Å¤Ê¥È¡¼¥¯¤ÎÊõ¸Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÏÓ¤òÈäÏª¡Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëÝ¯°ææÆ
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬Ì¾Å¹¤Ç¤Î¿©»ö²ñ¤Î´´»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿©»ö²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò¤Î¤¾¤¸«¤¹¤ë¡È¿·¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡õ¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡É¡£·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌ¾Å¹¤ÎÍ½Ìó¤È´´»ö¤Î¤ß¡£º£²ó¡¢´´»ö¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÍò¤ÎÝ¯°ææÆ¡£¤¢¤ëÌ¾Å¹¤Ç£¶¿ÍÊ¬¤ÎÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿Ý¯°æ¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡£
¡¡Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Ã¤¿´´»ö¡¦Ý¯°æ¤Î¿©»ö²ñ¡£½é´é¹ç¤ï¤»Æ±»Î¤âÂ¿¤¯¡¢ºÇ½é¤Ï¤®¤³¤Á¤Ê¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿£¶¿Í¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¤ª¼ò¤â¿Ê¤ß¡¢°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ò¤·¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¿©»ö²ñ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ý¯°ææÆ¤È¹ë²ÚÍ§¿Í¤é¤ÎÄ¶µ®½Å¤Ê¥È¡¼¥¯¤ÎÊõ¸Ë¤È¤Ê¤ë¡£