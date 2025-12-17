パク・ソジュン＆ウォン・ジアン、涙の切ないハグ…キスシーンも 韓国ドラマ『明日はきっと』OSTのMV公開
俳優のパク・ソジュンとウォン・ジアンが主演する韓国ドラマ『明日はきっと』（Prime Videoにて独占配信中／原題：ギョンドを待ちながら）のOST Vol.2が配信開始され、Kim Danielが歌う「When love comes late」、NavyQuokkaが歌唱する「By My Side」の2曲のミュージックビデオ（MV）も公開された。
【動画】パク・ソジュン＆ウォン・ジアン、涙の切ないハグ…キスシーンも
同作は、2度の恋愛を経て別れたイ・ギョンド（パク・ソジュン）とソ・ジウ（ウォン・ジアン）が、不倫スキャンダル記事を報道した記者と、そのスキャンダルの主人公の妻として再会し、切なくも濃密な恋を描くロマンスドラマ。
「When love comes late」（原題：愛は時間通りに届かない）は、世界的に注目を集める韓国発のバンド wave to earth のボーカル、Kim Danielが歌うバラード。すれ違いを重ねる2人の感情を表現したこの曲は、イ・ギョンドとソ・ジウのすれ違う心と運命のタイムラグを静かに描き出し、別れたとしても結局惹かれあってしまう…2人の出会いから再会、ハグや涙するシーンまでを切なく映し出している。
また、NavyQuokkaが歌う「By My Side」のMVも公開。同曲は軽快な4ビートのピアノのリズムに乗せた、明るく温かなムードの楽曲。軽やかなピアノに、NavyQuokkaならではの澄んだ感性豊かな声が重なり、大切な人のそばで守りたいという想い、そして一緒にいることでやっと息ができる瞬間を、キスシーンを交え繊細に描いている。
各楽曲は音楽配信サービスにて好評配信中。
【動画】パク・ソジュン＆ウォン・ジアン、涙の切ないハグ…キスシーンも
同作は、2度の恋愛を経て別れたイ・ギョンド（パク・ソジュン）とソ・ジウ（ウォン・ジアン）が、不倫スキャンダル記事を報道した記者と、そのスキャンダルの主人公の妻として再会し、切なくも濃密な恋を描くロマンスドラマ。
また、NavyQuokkaが歌う「By My Side」のMVも公開。同曲は軽快な4ビートのピアノのリズムに乗せた、明るく温かなムードの楽曲。軽やかなピアノに、NavyQuokkaならではの澄んだ感性豊かな声が重なり、大切な人のそばで守りたいという想い、そして一緒にいることでやっと息ができる瞬間を、キスシーンを交え繊細に描いている。
各楽曲は音楽配信サービスにて好評配信中。