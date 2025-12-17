宮本茉由、“最初で最後”のメモリアル写真集発売 ランジェリーカットにも挑戦「今の思いを詰め込んだ」
モデルで俳優の宮本茉由が来年1月21日、最初で最後のメモリアル写真集『ほんとはね、』（小学館）を発売する。17日、書影が公開された。自身初のランジェリーカットにも挑戦している。
【別カット】ふか〜い谷間！純白のランジェリー姿の宮本茉由
写真集では、旅館の部屋で白のランジェリー姿のまま、ふっとこちらを見つめるカットがある。宮本の“儚くて妖艶な美しさ”が際立つ、本人もお気に入りの一 枚となっている。
大人っぽい顔、無邪気な子供っぽい顔、色っぽい顔…。今まで見せてこなかった本当の「宮本茉由」が詰まった写真集は、身も心も素っ裸な気持ちで臨んだ一冊になっている。
宮本はこれまでの歩みについて「今までは思っていることがあっても言わなかったり、丸く収まるなら我慢しようと思うことがたくさんありました」とし、「実は自分を大切にできていないんじゃないか、と気づいて。最近は、少しずつ自分の本音ややりたいことを言うように意識しています」と近況についてコメント。
タイトルは「そんなときに、この写真集を出させていただくことになり、今の自分に合う言葉ってなんだろうと思ったときに、ふっと出てきた言葉が『ほんとはね、』でした」と決定の経緯を明かした。
■宮本茉由コメント
このお仕事をはじめて10年という節目に素敵な方たちと、とても思い出に残る作品を作ることができ感謝の気持ちでいっぱいです。今の思いを詰め込んだ初めての写真集。たくさんの方に届くとうれしいです。
