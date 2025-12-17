『M-1』初の応援生配信 MCマヂラブ、ゲストに見取り図・ヒコロヒー・高橋ひかるら
21日に放送される漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系 敗者復活 後3：00／決勝 後6：30）について、マヂカルラブリーがMCを務めるYouTube番組『速報！M-1ニュース2025』が応援生配信を実施すると発表した。
【画像】今年もエモい！『M-1』プロモーションビデオ
MCはマヂカルラブリー。見取り図、ヒコロヒー、高橋ひかる（※高＝はしごだか）ら豪華メンバーをゲストに迎え、自宅で見ている視聴者たちと同じ目線でM-1を応援。視聴者参加型の大企画「M-1 2025イラストグランプリ」も開催し、放送中に起きたファイナリストのイラストなども募集する。
優秀作にはファイナリスト9組のサイン入りポスターをプレゼント。応援コメントも随時紹介し、視聴者と相互にM-1を盛り上げる。21日午後6時20分ごろより、M-1公式YouTubeチャンネルにて生配信を予定している。
4日の準決勝を経て、ファイナリスト9組が決定。豪快キャプテン、ドンデコルテ、めぞん、たくろうの4組は初の決勝進出を果たした。5年連続決勝進出という真空ジェシカ、3年ぶりの決勝進出となるヨネダ2000、昨年4位のエバース、5位のヤーレンズ、10位のママタルトといった、そうそうたる顔ぶれとなった。史上最多となる11521組の漫才師の頂点を目指し、敗者復活組を加えた総勢10組が決勝戦に臨む。
審査員は昨年に引き続き9人制で、礼二（中川家）、山内健司（かまいたち）、塙宣之（ナイツ）、博多大吉（博多華丸・大吉）、哲夫（笑い飯）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、駒場孝（ミルクボーイ）、後藤輝基（フットボールアワー）、海原ともこ（海原やすよ・ともこ）となった。
決勝・敗者復活は、21日に放送（敗者復活 後3：00／決勝 後6：30）。敗者復活から決勝まで、約7時間ぶっ通しの生放送で届ける。決勝戦のMCはコンビを組んで14回目の今田耕司と上戸彩、敗者復活戦のMCは、陣内智則と齊藤京子が務める（ABCテレビ・テレビ朝日系で生中継）。
