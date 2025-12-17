関西ローカルで100万円争奪「お金に困っている」6人参戦 ボクシング元世界王者、元サッカー代表、7児のシングルマザーも
きょう17日放送のMBSテレビお『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）は、「お金に困っている」6人がクイズバトルを繰り広げる。
【写真】「関西はすごい」と呆気にとられる高橋克実
矢部浩之（ナインティナイン）と黒田が、関西の行列店や話題店のゼニ儲けのからくりを解き明かすバラエティー番組。
今回は「大阪市を縦断100万円争奪！儲けのからくりクイズバトル」が実現。「お金に困っている」と口をそろえる6人の挑戦者が100万円争奪をかけて大阪市24区を縦断し、繁盛店を舞台にクイズに挑む。
チャレンジャーは、かつてアイドル芸人だった吉本新喜劇座員のケン、ボクシング元世界チャンピオンの徳山昌守、元サッカー日本代表の磯貝洋光、ミスターSASUKEこと山田勝己、さらに7人の子どもを持つ肝っ玉シングルマザーの澤田美智子さん、17歳で結婚し波乱万丈の人生を送る美魔女のスナック和美ママ。
切実な事情を抱えて金欠から脱出したい一同を前に、司会の浅越ゴエと矢口真里は「圧がすごい」とのけぞる。
このほか「関西初上陸4連発！」と題し、東京や地方から関西に初上陸した店も調査。午前10時台に若者が行列を作る西心斎橋のカフェや、東京から上陸した「肉のハナマサ」、関西ではカップ麺でしか食べられなかった「辛辛魚らーめん」の実店舗などを紹介する。
