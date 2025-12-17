»³ËÜÍ³¿¡¡Íè½ÕWBC½Ð¾ì¤ØÁ°¸þ¤È¯¸À¡ª¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤ÎÂç²ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¡×ÈèÏ«¤â¡ÈÂç¾æÉ×¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬17Æü¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¸þ¤¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè55²óÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕÆüËÜ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¾Þ¡×¤Î¼øÍ¿¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¸«»öÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡ÖÈè¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢WBC½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç¾Þ¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¦¤·¡¢¤Þ¤¿¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£¼õ¾Þ¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤Þ¤¿Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Â¾¤ËÂå¤¨¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£µîÇ¯¤â·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍèµ¨¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¤³¤ÎÉñÂæ¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦°ì°÷¤È¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö ¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁ´¤¯²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°²óÂç²ñ¤âÀ¨¤¯ÎÉ¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤âÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¨¤¯´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ÎÂç²ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È½Ð¾ì¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÎý½¬¤â»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÈèÏ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖµåÃÄ¤Î¹Ô»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢11·î¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤¿¡£½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ð¡ÊWBC¤Ç¡Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÄ´»Ò¤¬¤¦¤Þ¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖËèÇ¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÎºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢º£Ç¯¤â¤Þ¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ïº£µ¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÅØ¤á¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ì¡¢³«Ëë¤«¤é¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê30»î¹ç¤Ç12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦49¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç01Ç¯¤Î¥·¥ê¥ó¥°¡ÊD¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë°ÊÍè24Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëPS2»î¹çÏ¢Â³´°Åê¤òµÏ¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂè6Àï¤Ç6²ó1¼ºÅÀ¡¢Ï¢Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè7Àï¤â2²ó2/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï2009Ç¯¤Î¾¾°æ½¨´î¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë°ÊÍè¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÈèÏ«¤ä¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¡ÈÈ¿Æ°¡É¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢11·î24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»²Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÂ³¤¡¢½Ð¾ì¤òÊó¹ð¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÏ¯Êó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÁ°²ó23Ç¯Âç²ñ¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢4²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¡£½à·è¾¡¥á¥¥·¥³Àï¤Ë2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·3²ó1/3¤ò3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£