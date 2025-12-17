Àî¹ç½Ó°ì¡¢¡ÈÊ¸½ÕÊóÆ»¡É¤ËÅÜ¤ê¤ÎÈ¿ÏÀ¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¹!!¡×¡¡¾ÜºÙ¤Ï¡ÖËÜ»ï¤¬½Ð¤¿¤¢¤È¤ËÀâÌÀ¡×¤ÈÌóÂ«
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÀî¹ç½Ó°ì¡Ê62¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¸áÁ°¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¡¢ÌÀÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÈ¿ÏÀ¡É¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛÊ¸»ú¤ÎÂç¤¤µ¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¤«¤é¤âÅÜ¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÄÀî¹ç½Ó°ì¤¬½Ð¤·¤¿Àî¹ç½Ó°ì¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÈ¿ÏÀÀ¼ÌÀÁ´Ê¸
¡¡Àî¹ç¤Ï¡ÖÊ¸½Õ¤Î»ä¤Îµ»ö·ÇºÜ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¡¢¡Ö#Ê¸½Õ¡×¡Ö#½µ´©»ï¡×¡Ö#È¿ÏÀ¡×¡Ö#»ö¼ÂÌµº¬¡×¡Ö#Ê¸½ÕË¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öµ»ö¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î»ä¤Îµ»ö¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¹!!¡×¤ÈÅÜ¤ê¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¿Í¤Ë¥¿¥«¥Ã¤¿¤ê¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤¿»ö¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!¤½¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤Èµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È»×¤ï¤ì¤ëÈ¿ÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÌÀÆü¡¢ËÜ»ï¤¬½Ð¤¿¸å¤ËÀâÌÀÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö»Å»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÌë¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Åù¡¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢·ë¤ó¤À¡£
