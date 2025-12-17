SG「第40回グランプリ」「グランプリシリーズ」2日目を開催中のボートレース住之江で17日、人気俳優・本郷奏多（35）のトークショーが中央ホールで行われた。

多くの“カナタニスト”が詰めかける中、登場した本郷は午後5時前の開演にもかかわらず「2Rの頃には到着して」舟券を楽しみ「大阪で仕事がある時にオフの日があったら、まず住之江の開催を調べて何回か来てますね。1人で」と、ボートレース好きをアピールした。

グランプリとの関わりを聞かれると「ボートに一番爆ハマりしていた」と回顧する2014年に平和島で開催されたグランプリで茅原悠紀（38＝岡山）が6コースから差し抜けた場面をカブりつきで観戦。「しかも＜6＞＜4＞＜1＞、獲ったんですよ」と5万1680円の高配当だった3連単舟券をゲットしたことも明かした。

その茅原は18日のトライアル2nd12R1号艇。いい思いをさせてくれた今年の賞金ランクトップレーサーを応援するつもりだ。

また3位の佐藤隆太郎（31＝東京）についても触れ「デビュー節から見ているので、そんな感じの選手が“グランプリに出るんだ”って。驚きですよね」と感慨にふけっていた。