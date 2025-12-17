IMP.の佐藤新が、HBCテレビ「今日ドキッ！」の人気企画「ベタな旅人 トラベター」に出演し、札幌の奥座敷・定山渓温泉を旅した。

定山渓の雪景色を前にスタートした今回の旅。松尾香奈アナウンサーの「温泉街で体をポカポカと温めましょう」という呼び掛けに、佐藤は愛嬌満点の笑顔で「やった！」と小さくガッツポーズを作った。

まず訪れたのは、定山渓温泉の人気リゾートホテル「定山渓万世閣ホテルミリオーネ」内にあるカフェのテラス。ここでは宿泊者以外も利用可能な足湯が体験できる。足湯に浸かると「うゎ、気持ちぃ〜♪お湯加減ちょうどいい。あ〜幸せ」と、寒さから解放されて素直に喜びを表した。

さらに、足湯に浸かりながら自家製クロワッサンとホットコーヒーを一緒に堪能。「いただきます。うまっ！サックサクのモッチモチのパリッパリです」と食感を詳しく伝えた上で「何時間でもいられちゃうよ、こんなの。これは贅沢だな」と心底楽しんでいる様子を見せた。

続いて佐藤には「ビジュよすぎ！？シンボルかっぱを探せ！！」というミッションが課せられた。定山渓温泉の守り神として親しまれる「かっぱ」の銅像が20体以上ある中で、特に「ビジュがイイ」1体を探し出すというものだ。

M！LKの楽曲「イイじゃん」でおなじみの「ビジュイイじゃん」ポーズを披露し「一回やってみたかった」と話した佐藤。真っ白な雪景色に、端正な顔立ちと無邪気な笑顔が映え、その姿はまさに「ビジュイイじゃん」そのものだった。

ミッションに臨むにあたり、ヒントから想像したかっぱの像を自ら描いた。描いた絵は「キリッとしていてカッコイイ、そして王」というイメージだ。

探索中に観光客に声をかけるも、なかなか有力な情報は得られなかったが、観光客に勧められたラーメン店で店主から「かっぱ大王」という重要な情報をゲット。店主から方角を教わった佐藤は、二見公園にある「かっぱの大王」を発見し、ミッションをクリアした。大王像は「ダンディで威厳のある感じ」と評したが、自身が描いた絵については「もうちょっとヒゲとか生やしていたらだいぶ近かったですね」と自画自賛した。

ミッションをクリアしたご褒美として「シウマイハヤマデタベルモノ」へ。まずは看板メニューの「ラムのシウマイ」を試食し「うわあっ、おいしい！お肉ぎっしり入ってますね」と絶賛した。

そしてご褒美のレアなまぜそば「定山渓”かっぱ“まぜ生ソーメン」が登場。店主から「ぬるめ」と説明されると、佐藤は「まぜ生ソーメン？」「ぬるめ！？ソーメンはソーメンでも生ソーメン」と素直に驚きの声を上げた。

道産小麦の生ソーメンに、温泉たまごや、かっぱの好物であるキュウリを混ぜて食べるこのオリジナルメニューを実食すると「モッチモチだ！」と食感に感動。店主の説明から、麺のコシやモチモチ感を保つために「ぬるめ」で提供されていることを理解した佐藤は「定山渓でしか食べられない“まぜそば”ですね」と、ここでしか味わえないレアグルメを満喫した。