第55回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞授与式典が17日に開催され、ボクシング・井上尚弥選手が殊勲賞を受賞しました。

井上選手は2025年1月、世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチでキム・イェジュン選手に勝利し、4団体統一王座3度目の防衛に成功。また、5月にはアメリカ・ラスベガスで行われたWBA同級1位ラモン・カルデナス選手との防衛戦にも勝利し、世界戦11連続KOを達成しました。

さらに9月にはWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフに判定勝利し、4団体統一王者としての5度目の防衛に成功。12月27日にはサウジアラビアでアラン・ピカソ選手との対戦が予定されています。

井上選手は今年も世界の第一線で勝ち続けた実績が高く評価され、殊勲賞に選出されました。

井上選手は式典にビデオメッセージで登場。「今年も数あるスポーツ団体、競技の中から殊勲賞をいただき大変光栄に思います。今年は初めてとなる年間4試合を行っているところで、ここまで3勝することができました。10日後にサウジアラビアでの今年最後の試合があります。国民の皆様に喜んでいただける試合をし、来年予定されているビッグマッチにつなげていければと思いますので、応援よろしくお願いします。この度はありがとうございました」とコメントしています。