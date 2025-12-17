杉浦太陽、“味がお気に入り”なプロテインブランド「めっちゃ買ってんねん」

5児の父である杉浦太陽さんが、自身のYouTubeチャンネルにて、『【メガドンキ爆買い】金額縛りなしで、家族の顔を思い浮かべてあらゆるものを買いました！』という動画を投稿。【ドン・キホーテ】で、さまざまなアイテムを購入する中で、杉浦さんがお気に入りのプロテインブランドを紹介してくれました♪

杉浦さんは、中学3年生の長男と一緒にプロテインを飲んでいるとして「めっちゃ美味しかった！」と話したブランドはこちら。

◼︎VALX

“日本一美味しいプロテイン”を目指して開発されているVALXのプロテイン。

牛乳由来のタンパク質を使用した「ホエイプロテイン」、大豆を使用した「ソイプロテイン」など、徹底した原料選定を行い、何度も試作を繰り返して誕生したんだそう。

味の種類が豊富で、チョコレート風味、カフェオレ風味、ベリー風味、キャラメルマキアート風味など、色々試してみるのも楽しそう！飽きずに続けられそうですね。

◼︎お気に入りブランド

杉浦さんは、期間限定で発売されていた、ピーチ風味がお気に入りだったと話しながら「VALXめっちゃ買ってんねん。俺」と愛用ブランドであるとコメント。

また、「プロテインコーナーにテンション上がってる」といい、今回のお買い物では、長男と色違いのプロテインシェイカーもお買い上げされていました♪

■動画もチェック

動画内では、杉浦さんが、このほかにもドン・キホーテでさまざまなお買い物をする様子を公開！是非チェックしてしてみてくださいね。