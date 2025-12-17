¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¡¡photo/Getty Images

¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥é¥¦¥Û¤¬Àº¿ÀÅªÉÔÄ´¤Ë¤è¤êÌµ´ü¸Â¤ÎµÙÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÊä¶¯¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤È¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇµÞ¾ì¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤¬²Â¶­¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¼éÈ÷¿Ø¤¬¼êÇö¤Ê¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£

¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØSport¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¼óÇ¾¿Ø¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤Î¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´û¤ËÆ±Áª¼ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À­¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

1999Ç¯4·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß26ºÐ¤Î¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤Ï¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¸å¡¢2017Ç¯8·î¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë²ÃÆþ¡£190­Ñ¤ÎÄ¹¿È¤Ê¤¬¤éÂ­¸µ¤Îµ»½Ñ¤â¹â¤¯¡¢¤µ¤é¤Ëº¸Íø¤­¤È¤¤¤¦´õ¾¯À­¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ËüÇ½·¿¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ç¤â2020Ç¯11·î¤ËÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á41»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢°ÜÀÒ¶â¤À¤í¤¦¡£2028Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤ò°ú¤­È´¤¯¾ì¹ç¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë°ÜÀÒ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTransfermarkt¡Ù¤Ë¤è¤ì¤ÐÆ±Áª¼ê¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï8000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó145²¯±ß)¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¶²¤é¤¯¥¤¥ó¥Æ¥ë¤â¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Î¶â³Û¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤¬¡¢ºâÀ¯Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Î»ñ¶â¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¸½ºß½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î²¿¿Í¤«¤òÇäµÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£