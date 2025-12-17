ル・コルビュジエ研究の決定版、ついに全訳刊行　20世紀建築の巨匠を読み解く

『ル・コルビュジエ 理念と形態』（ウィリアム・J・R・カーティス：著、中村研一：訳／大和出版）が2025年12月17日に発売された。

【写真】建築作品を中心に、スケッチ、図面、家具デザイン、絵画まで収録

20世紀を代表する建築家、ル・コルビュジエ。その創作は、絵画や音楽、プロダクトなど多岐に渡り、世界の建築・デザイン界に最も影響を与えたという。本書は「コルビュジエを知るのであれば、まずこの本を最初に参照すべきである」と評された、ル・コルビュジエ研究の世界的第一人者ウィリアム・J・R・カーティスによる「Le Corbusier Ideas and Forms (Second Edition)」（Phaidon Press, 2015）の建築家・中村研一による全訳版。

生涯の歩みをまとめた伝記的記述、建築創作上の重要な理念の詳述、愛情溢れる作品解説だけでなく、都市計画や家具デザイン、雑誌編集・絵画など建築にとどまらない活動を網羅。貴重なアーカイブ資料を元にした個々のプロジェクトの詳細な記録と、氏の哲学、都市ヴィジョン、絵画や彫刻などを幅広く収録。世界的第一人者によるル・コルビュジエ研究の集大成かつ決定版ともいえる1冊となっている。

