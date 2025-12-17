みなさんは、農水省が進める「オーガニックビレッジ宣言」という取り組みを聞いたことがあるでしょうか。

オーガニック＝有機農業。化学肥料や農薬を一切使わず、環境にやさしい方法で米や野菜を栽培することです。そして、ビレッジ＝市町村。その有機農業に、生産から消費まで地域ぐるみで取り組む市町村のことをオーガニックビレッジといいます。

このオーガニックビレッジを宣言すると、国の補助事業の採択を受けやすくなるなどのメリットがあります。これまで石川県内では珠洲市、羽咋市が宣言しています。

自治体や生産者はどのような思いで取り組んでいるのか、ことし3月までに宣言を目指す白山市を取材してきました。

渡邉百音フィールドキャスター「化学肥料を使わないこの有機農業米。白山市では今こちらを生産から消費まで地域で行うオーガニックビレッジ宣言を進めています」

有機農業米の生産農家「栽培は雑草との戦い」

北辰農産・舘喜洋代表「こちらが有機農業で栽培しているお米の田んぼ。有機農業は大変なので全体でいうと1割。」

白山市行町の北辰農産は、コシヒカリとひゃくまん穀、2種類の有機農業米を生産・販売しています。

代表の舘さんは白山市のオーガニックビレッジ宣言を進める協議会の代表も務めています。

北辰農産・舘喜洋代表「温暖化も進んでいるので子どもたちのここからの未来を考えた時に環境問題にみんなでちゃんと取り組んでいきましょうねという事も含めて有機農業というのを進めていきたいという事を市の方でも言って頂いて進めている状況」

一方で、有機農業米は普通のコメに比べ栽培の手間やコストがかかるといいます。

北辰農産・舘喜洋代表「とっても大変です、雑草との戦いが。農家は本当に大変で人件費はもちろんのこと特殊な肥料とかを撒く機械も別の機械を購入してやらなきゃいけない多くのコストがかかる現状」

消費拡大や周知で、学校給食で有機農業米を提供

こうした中、白山市の小学校では…

給食「いただきます」

17日、市内の農家が生産した有機農業米が、消費拡大や周知など、宣言に向けた取り組みの一環として学校給食で提供されました。

北辰農産・舘喜洋代表「もう空っぽやないか」

児童「おいしかったですなんかモチモチしてた」

児童「農薬使わずに全部人の手で作っていることを学びました一粒一粒に感謝して食べていきたいなと思った」化学肥料の原料の99％は海外依存

舘さんによりますと現在、国内で使われている化学肥料の原料は99%が海外からの輸入に依存。

オーガニックビレッジを進めることで「持続可能な農業」の実現に期待がかかります。

北辰農産・舘喜洋代表「地域で循環して有機物を使った農業というのをどうやって日本でもやっていくのか未来にしっかり繋がっていくような農業というのを皆さんで取り組んでいかなくてはならないかなと思う」