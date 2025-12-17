県内に住む60代の男性が、SNS型投資詐欺で暗号資産約8800万円相当をだまし取られました。警察は、SNS型投資詐欺として捜査しています。



警察によりますと男性は2025年2月、動画投稿サイトで投資に関する動画を見ていたところ投資関係の配信者を名乗る人物からメッセージアプリに誘導されました。その後、投資の勉強会を装ったチャットグループに参加し、「場合によっては倍になることもある」などと暗号資産の取り引きを勧められました。



男性は、取引用アプリをダウンロードし、5月下旬までに15回にわたって暗号資産約8800万円相当を指定されたアドレスに送りました。アプリ上では資産が増えたように表示されていましたが、「出金のためには資産の2パーセントが必要」などと言われ詐欺に気がつき警察に届け出ました。



警察は、SNS型投資詐欺として捜査しています。また「必ずもうかる」といった誘いに注意するよう呼びかけています。