地震と豪雨からの再生へ、企業がバックアップに乗り出します。石川県輪島市で森林再生をはじめとした新たな産業創出のプロジェクトがスタートします。

17日、石川県の輪島市役所では林業を柱とした新たな産業で能登の復興を目指す「産業創出支援プロジェクト」の記者会見が行われました。プロジェクトの中心となるのは、東京に本社を置き門前クリーンパーク内にも事業所を構える「タケエイ」です。

これまでにも能登半島地震で発生した災害廃棄物の処理などに携わり、今回、輪島市からの要望を受け4つの事業を柱に据えます。

▽林道を整備し山の環境保全と災害対策に繋げる森林再生整備事業 ▽大量の倒木などを利用した環境にやさしいバイオマス発電 ▽発電で発生した熱を利用して魚を育てる陸上養殖事業

▽輪島塗の原材料、漆の植栽事業「復旧だけでなく、復興事業に私たちが役立つべきだ」

「タケエイ」三本守会長は「長きに渡ってお世話になった地域でもありますし、そういう中で、自分たちの拠点として事業する中で、復旧だけの事業だけではなく、最終的には復興事業に私たちが役に立つべきだろうと思います」と決意を新たに語りました。

将来的には輪島市だけでなく、能登の3市3町で事業を展開し、地元の雇用創出も目指します。