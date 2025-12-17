冬の全国大会に出場する高校スポーツの話題です。

3つの部活動が全国の舞台に挑む諫早市の鎮西学院高校で、選手たちを激励する壮行会が開かれました。

全国の舞台に挑む選手を応援しようと、全校生徒800人あまりが参加した壮行会。

諫早市の鎮西学院高校は、この冬「男子陸上部」「女子サッカー部」「男子バレーボール部」が全国大会に出場します。

男子陸上部は、10月の県高校駅伝で7区間中 5区間で区間賞を獲得。

力の差を見せつけ、3連覇しました。

強豪が集う全国高校駅伝でも、自分たちのリズムを崩さない走りを目指します。

（男子陸上部 吉野 将麿主将(3年)）

「一人ひとりがベストを尽くし、チーム全員で駅伝競走に取り組んで全国8位入賞、県高校記録の更新を目指します」

女子サッカー部は、県高校女子サッカー選手権で19連覇の偉業を果たし、全国出場を決めました。

（女子サッカー部 本多 萌百主将(3年)）

「私たちの目標である “全国ベスト8” という目標に向かって頑張る。応援よろしくお願いします」

さらに男子バレーボール部も、2年連続3回目の春高切符を手にしています。

（男子バレーボール部 吉田 凛太郎主将(3年)）

「チームの目標である全国ベスト8を達成するために、感謝の気持ちを忘れずに、一戦、一戦プレーする」

選手たちは学校全体から後押しを受け、全国での健闘を誓いました。

（全校エール）

「鎮西学院、勝つぞ！オー！」