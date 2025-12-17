高みに挑む選手を激励「鎮西学院高校で壮行会」県大会19連覇の女子サッカー部などが全国大会へ《長崎》
冬の全国大会に出場する高校スポーツの話題です。
3つの部活動が全国の舞台に挑む諫早市の鎮西学院高校で、選手たちを激励する壮行会が開かれました。
全国の舞台に挑む選手を応援しようと、全校生徒800人あまりが参加した壮行会。
諫早市の鎮西学院高校は、この冬「男子陸上部」「女子サッカー部」「男子バレーボール部」が全国大会に出場します。
男子陸上部は、10月の県高校駅伝で7区間中 5区間で区間賞を獲得。
力の差を見せつけ、3連覇しました。
強豪が集う全国高校駅伝でも、自分たちのリズムを崩さない走りを目指します。
（男子陸上部 吉野 将麿主将(3年)）
「一人ひとりがベストを尽くし、チーム全員で駅伝競走に取り組んで全国8位入賞、県高校記録の更新を目指します」
女子サッカー部は、県高校女子サッカー選手権で19連覇の偉業を果たし、全国出場を決めました。
（女子サッカー部 本多 萌百主将(3年)）
「私たちの目標である “全国ベスト8” という目標に向かって頑張る。応援よろしくお願いします」
さらに男子バレーボール部も、2年連続3回目の春高切符を手にしています。
（男子バレーボール部 吉田 凛太郎主将(3年)）
「チームの目標である全国ベスト8を達成するために、感謝の気持ちを忘れずに、一戦、一戦プレーする」
選手たちは学校全体から後押しを受け、全国での健闘を誓いました。
（全校エール）
「鎮西学院、勝つぞ！オー！」