◇WBO世界フライ級タイトルマッチ 同級4位・桑原拓(大橋)＜12回戦＞王者 アンソニー・オラスクアガ(米国、帝拳)（2025年12月17日 東京・両国国技館）

WBOフライ級王者アンソニー・オラスクアガ（26＝米国、帝拳）が同級4位の桑原拓（30＝大橋）の挑戦を迎え撃った。試合前に直前に王者がマウスピースを忘れるというアクシデントが起こった。

この一戦は両者の激突だけでなく、リングサイドも熱かった。桑原サイドには世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥や、那須川天心に勝利した井上拓真が陣取った。同じ大橋ジムの仲間に声援を送った。

また、オラスクアガサイドには前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者・中谷潤人（M・T）の姿があった。

王者オラスクアガに試合直前アクシデントが起こった。両者の選手コールが終わり、リングアナも「ラウンドワン！」とコールした。しかし開始のゴングがなかなか鳴らなかった。

オラスクアガがマウスピースを持っていないことが発覚。会場がどよめく中で、セコンド陣が控え室に取りに戻った。無事にマウスピースを着用して、試合のゴングが鳴り響いた。

珍事がありながらも、試合では圧倒的な強さを見せて4回TKO勝利を飾った。

試合後にはクリスマスに合わせたような赤い袋を持って記念撮影をしていた。ファンに何かプレゼントするかと思いきや、何もプレゼントせずに退場してしまった。

試合後の会見で「本当は自分のグッズを入れといて、それでみんなにプレゼントだと思ってたんですけど、忘れちゃったんです。本当にごめんなさい」と赤い袋の真相を告白した。

さらに「自分の着た衣装が入っていました」とクリスマス袋の中身を明かして、苦笑いを見せた。珍事続出の世界王者は「次の12月、来年もし12月に試合ができたらプレゼントしたい」とファンに誓った。