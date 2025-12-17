ドジャース・山本由伸投手（２７）が１７日、来年３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について言及。「まだ決まったことは全く何もないんですけど…」としながらも「前回大会もすごくいい大会になりましたし、自分自身も選手としてすごく喜びを感じたので、またあの大会でプレーできれば一番いいなと思います。練習も始めていますけど、順調にいけば、（ＷＢＣで）プレーできると思う。今シーズンたくさん投げたので、いつも通り調子がうまく上がっていけばプレーできると思います」と力を込めた。

山本はこの日、都内で開催された公益財団法人日本プロスポーツ協会の「第５５回 内閣総理大臣杯 日本プロスポーツ大賞授与式典」に出席。内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞に輝いたことが発表された。２３年にＷＢＣ日本代表が受賞したことはあったが、野球選手が個人で同賞を受賞するのは１８年のエンゼルス１年目で新人王に輝いた大谷翔平投手以来７年ぶり（１９〜２１年は表彰なし）。昨年はパリ五輪で金メダルに輝いたやり投げの北口榛花が受賞していた。

メジャー２年目だった今季の山本は、３月に東京ドームで行われたカブスとの開幕戦で開幕投手を託されて白星発進すると、チームで唯一先発ローテを１年間守り抜いて３０登板で１２勝８敗、防御率２・４９と安定した成績を残して、誰もが認めるチームのエースに成長し、サイ・ヤング賞投票でも３位に入った。

さらに圧巻の活躍を見せたのはポストシーズン。２４年ぶりの偉業となる２試合連続完投勝利を挙げるなど、６登板で５勝１敗、防御率１・４５。特にワールドシリーズでは第２戦で４安打１失点の完投勝利を挙げると、負ければ敗退だった崖っぷちの第６戦で６回９６球を投げて５安打１失点で勝利投手になった。さらに３勝３敗で迎えた第７戦では、「中０日」で９回途中からリリーフ登板。延長１２回まで無失点で抑える気迫の投球を見せて胴上げ投手となった。ワールドシリーズはチームの４勝のうち、３勝を挙げる大車輪の活躍で、シリーズＭＶＰにも文句なしで選出された。

シーズン終了後にＷＢＣ出場については「いったんしっかり休んでまた練習頑張ります」と話すにとどめていたが、出場する見込みであることが明らかになっていた。

山本は侍ジャパンに選出されて出場した１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣと、優勝に貢献。所属チームでも２１年からオリックスで３年連続リーグ優勝に輝き、２４年に加入したドジャースでも２年連続ワールドシリーズ制覇に貢献した。１９年１１月のプレミア１２から“１人８連覇中”という優勝請負人だ。

前回のＷＢＣでは、２試合に登板して１勝無敗、防御率２・４５。１次ラウンド第４戦のオーストラリア戦に先発して４回１安打無失点で勝利投手になると、準決勝のメキシコ戦では先発した朗希に次ぐ２番手で登板し、サヨナラ勝ちにつなげた。今大会ではドジャースでも最強タッグを組む大谷とチームの中心になることが期待され、先発の柱になる見込みだ。

日本プロスポーツ協会会長の麻生太郎氏も「山本由伸投手がMLBで世界最高の舞台で圧倒的なパフォーマンスを示してくれた。日本の選手が世界のトップレベルであることを、ファイナル（ワールドシリーズ）でＭＶＰに輝いて証明してくれた」とたたえていた。