◆全日本大学サッカー選手権・決勝ラウンドグループステージ▽グループＤ・第３節 明大（３勝）２―１東洋大（１勝２敗） （１７日、静岡・草薙運動公園陸上競技場）

明大が東洋大に２―１で逆転勝ちし、リーグ戦３戦全勝で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。

明大は前半１１分に失点も、後半２７分にＪ２藤枝ＭＹＦＣ入りが内定しているＦＷ真鍋隼虎（はやと、４年）が同点弾。そして同アディショナルタイム３分のＣＫを、ファーサイドで待っていた身長１８７センチのＤＦ八巻涼真（２年）がヘディングで折り返し、真鍋がボレーシュートを決めた。

後半から出場して左サイドバックに入り、勝利に貢献した八巻は「いつも（真鍋さんには）優しくしてもらっています。日頃の絆が出ました」とニッコリ。高校時代を過ごした静岡での公式戦で結果を残し、「ここからは負けたら終わり。勝利を積み上げていきたい」と決勝Ｔを見据えた。

浜松開誠館高出身で、３年前の全国高校選手権ではスタメン出場している。母校はそれ以来の同大会出場を決めており、「初戦は応援に行きます。開誠館らしいサッカーで優勝を目指してほしい」とエールを送った。