¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡¡¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬à·ã¿ä¤·á¤ÎÉñÂæÎ¢ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÆÃÊÌ¤À¡¢¤È¡×
¡¡±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÎÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤¬£±£·Æü¡¢ÊÆÇÐÍ¥¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡ÖÂçºå¹ñºÝÊ¸²½·Ý½Ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡Ôè¡¡½é½Õ²ÎÉñ´ìÆÃÊÌ¸ø±é³«ºÅµÇ°¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤È¡Øµþ¼¯»ÒÌ¼Æ»À®»û¡Ù¡×¤Ë¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼òî¼£Ïº¤äÃæÂ¼°íÂÀÏº¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£
¡¡
¡¡Íû´ÆÆÄ¤Ï¡¢£±£±Æü¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼çºÅ¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¾å±Ç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤½¤Î»þ¡¢¥È¥à¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬½àÈ÷¤Ë²¿Ç¯¤â¤«¤±¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¡£Íû´ÆÆÄ¤ò¡ÖºÍÇ½Ë¤«¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥à¤Î±þ±ç¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìÊõ´Ø·¸¼Ô¤¬Àµµ¬¥ë¡¼¥È¤ÇÂÇ¿Ç¤·¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Íû´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥È¥à¤Ë¡Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¡Ø¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÆÃÊÌ¤À¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥à¤Î±þ±ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢Íû´ÆÆÄ¤ÏËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÇÊë¤é¤¹¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë»á¤È¥µ¥Ï¥éº½Çù¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌë¤Ë¡Ê¥µ¥Ï¥éº½Çù¤Ë¼Ö¤Ç¡ËÃå¤¤¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤éÆüËÜ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¤Æ¡Ø¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤µ¤ó¤¬²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£Íè½µ¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÀ¸åÆü¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥½¥Õ¥£¥¢¥ó»á¤Ë¶õ¹Á¤Þ¤Ç£±£°»þ´Ö°Ê¾å±¿Å¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥È¥à¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£