【ARCTECH可動シリーズ 崩壊3rd 八重桜・夜隠ノ霞 ネオンの影Ver.】 2026年12月 発売予定 価格：22,660円

海外メーカー「APEX-TOYS」は、可動フィギュア「ARCTECH可動シリーズ 崩壊3rd 八重桜・夜隠ノ霞 ネオンの影Ver.」を2026年12月に発売する。価格は22,660円。

本商品はゲーム「崩壊3rd」より八重桜・夜隠ノ霞が専用バトルスーツ「ネオンの影」の姿でARCTECH可動シリーズで立体化したもの。

1/8スケールで、全身に39箇所の可動関節が設けられ、プロポーションを保ちつつ、様々なアクションポーズを取ることができる。武器として「神罰の境：裁決」が付属し、バトルシーンの再現も楽しめる。

また、交換用の表情パーツと小道具も付属。初回特典には武器パーツ「塩漬け魚」が付いてくる。

Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.