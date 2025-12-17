1995年、PCエンジン向けに発売されたサイコスリラー＋ハンティングRPG『リンダキューブ』の30周年を記念し、ポップアップストアが開催される。名前は『リンダキューブ 30th Anniversary POP UP STORE』。紀伊國屋書店新宿本店で、2025年12月24日（水）から2026年1月14日（水）までの期間限定で開催予定だ。

30周年記念新規描き下ろしイラストを展示！ 『リンダキューブ 30th Anniversary POP UP STORE』

『リンダキューブ』は、滅亡が確定した惑星を舞台に、8年という制限時間の中、種の保存を目指して100種類以上に及ぶ動物を収集するRPG。その独特の世界観や、それまでになかったゲームデザイン、凄惨なエンディングといった要素が話題となり、カルト的な人気を誇った一作だ。

ポップアップストアは昨年も開催されており、キャラクターデザインを手掛けた田中達之による描き下ろしイラストが展示された。そして今回は、30周年を記念した新規の描き下ろしイラストが展示される。この新規描き下ろしイラストを使用した商品が販売されるのはもちろん、昨年の描き下ろしイラストを使用したグッズ展開も予定されているという。

なお、ポップアップストアと同時開催で、通販サイト「Chasmic」での受注販売も行われる。そのほか、一部商品に関しては「コトブキヤ秋葉原館」「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」でも購入可能。イベント会場に行くのが難しいという人は、通販やアキバにある上記リアル店舗での購入を狙ってみてはいかがだろうか。

Chasmic ｜キャラクターグッズストア：

https://chasmic.jp/

