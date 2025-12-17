「すごいレベルのエピソード。関西はすごい」…メッセンジャー黒田のクリスマス切ない思い出 今夜関西ローカルで放送
お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有が、きょう17日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）に出演する。
【写真】「関西はすごい」と呆気にとられる高橋克実
矢部浩之（ナインティナイン）と黒田が、関西の行列店や話題店のゼニ儲けのからくりを解き明かすバラエティー番組。今回は「大阪市を縦断100万円争奪！儲けのからくりクイズバトル」で盛り上がる。
「お金に困っている」と口をそろえる6人の挑戦者が100万円争奪をかけて大阪市24区を縦断し、クイズに挑む。チャレンジャーは、かつてアイドル芸人だった吉本新喜劇座員のケン、ボクシング元世界チャンピオンの徳山昌守、元サッカー日本代表の磯貝洋光、ミスターSASUKEこと山田勝己、さらに7人の子どもを持つ肝っ玉シングルマザーの澤田美智子さん、17歳で結婚し波乱万丈の人生を送る美魔女のスナック和美ママ。
切実な事情を抱えて金欠から脱出したい一同を前に、司会の浅越ゴエと矢口真里は「圧がすごい」とのけぞる。
一方、スタジオの黒田は、挑戦者たちの貧乏エピソードにちなんで、自身の極貧子ども時代を回顧。クリスマスに『マジンガーZ』の超合金が欲しいとサンタさんにお願いしたところ、「兄貴が飾っていた鎌倉の大仏のフィギュアに角をつけた物体」が枕元に置いてあった切ない思い出を明かす。黒田の貧乏トークに、番組初出演のゲスト・高橋克実は「すごいレベルのエピソード。関西はすごい」と呆気にとられる。
【写真】「関西はすごい」と呆気にとられる高橋克実
矢部浩之（ナインティナイン）と黒田が、関西の行列店や話題店のゼニ儲けのからくりを解き明かすバラエティー番組。今回は「大阪市を縦断100万円争奪！儲けのからくりクイズバトル」で盛り上がる。
「お金に困っている」と口をそろえる6人の挑戦者が100万円争奪をかけて大阪市24区を縦断し、クイズに挑む。チャレンジャーは、かつてアイドル芸人だった吉本新喜劇座員のケン、ボクシング元世界チャンピオンの徳山昌守、元サッカー日本代表の磯貝洋光、ミスターSASUKEこと山田勝己、さらに7人の子どもを持つ肝っ玉シングルマザーの澤田美智子さん、17歳で結婚し波乱万丈の人生を送る美魔女のスナック和美ママ。
一方、スタジオの黒田は、挑戦者たちの貧乏エピソードにちなんで、自身の極貧子ども時代を回顧。クリスマスに『マジンガーZ』の超合金が欲しいとサンタさんにお願いしたところ、「兄貴が飾っていた鎌倉の大仏のフィギュアに角をつけた物体」が枕元に置いてあった切ない思い出を明かす。黒田の貧乏トークに、番組初出演のゲスト・高橋克実は「すごいレベルのエピソード。関西はすごい」と呆気にとられる。