かきたねキッチン冬限定♡ヤンニョム風うま辛チキン味登場

寒い季節になると、つい恋しくなるのが体の芯から温まる甘辛グルメ。そんな冬の気分に寄り添う新作が、かきたねキッチンから登場します。今回発売されるのは、韓国料理の定番ヤンニョムチキンをイメージした季節限定フレーバー。こっくり濃厚でホットな味わいは、家で過ごすリラックスタイムや冬の晩酌のおともにぴったり。今だけの特別な一袋で、冬時間をもっと楽しくしてみませんか♡

ヤンニョムチキン発想の旨辛味

『季節限定かきたねうま辛チキン味』は、日本でも人気の韓国料理ヤンニョムチキンをイメージしたフレーバー。

一口目には、はちみつパウダーによるまろやかな甘みと、トマトパウダーのほどよい酸味が広がります。

そこからじんわり感じるマイルドな辛さと、にんにくの香りが重なり、甘×辛のループが止まらない味わいに仕上がっています。

冬気分高まるホットなパッケージ

目を引くのは、気分まで明るくしてくれるホットなオレンジカラーのパッケージ。ソースをたっぷりまとったヤンニョムチキンのイラストが描かれ、冬限定らしい特別感を演出します。

お家でのリラックスタイムはもちろん、友人との集まりやちょっとした手土産にも選びたくなるデザインです。

晩酌にも合うやみつき設計

甘辛バランスにこだわった味わいは、お酒との相性も抜群。韓国焼酎やマッコリ、ビールなど、韓国グルメ定番のお酒と合わせれば、いつもの晩酌がちょっと特別な時間に。

寒い夜に手が止まらなくなる、冬ならではのかきたねです。

季節限定かきたねうま辛チキン味



価格:540円(税込)

発売期間:2026年1月15日(木)～2026年2月下旬

発売場所:かきたねキッチン直営店23店舗他、公式オンラインショップ

冬だけの旨辛で心もぽかぽか

『季節限定かきたねうま辛チキン味』は、寒い冬にこそ味わいたい、こっくり濃厚でホットな一品。甘みと辛み、にんにくの香りが重なり合うやみつき感は、一日の終わりのご褒美にもぴったりです。

期間限定だからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめ。かきたねキッチンの冬限定フレーバーで、心も体もぽっと温まるひとときを楽しんでみてください♪