◇ボクシング トリプル世界戦（2025年12月17日 両国国技館）

WBO世界フライ級4位の桑原拓（30＝大橋）が王者アンソニー・オラスクアガ（26＝米国、帝拳）と対戦した。

この一戦は両者の激突だけでなく、リングサイドも熱かった。桑原サイドには世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥や、那須川天心に勝利した井上拓真が陣取った。同じ大橋ジムの仲間に声援を送った。

また、オラスクアガ・サイドには、盟友ともいえる前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者・中谷潤人（M・T）の姿があった。

サングラス＆マスク姿の尚弥は、世界挑戦を控える桑原に手を振ってエール。そして一緒に花道を歩いて入場し、その後はリングサイドで試合を見守った。

決戦の前には桑原のために、尚弥が“仮想オラスクアガ”として動きをまねた4ラウンドのマスボクシングを実施。さらに、東京ドームのネリ戦を前に使用していた練習用グローブもプレゼントしていた。

一方、オラスクアガ側のリングサイドに中谷も陣取って、声援を送った。

27日には尚弥、中谷ともにサウジアラビアでリングに上がる。今回の一戦は、来年5月に東京ドームで計画される尚弥―中谷の「代理戦争」とも言われていた。