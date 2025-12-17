中丸雄一『あちこち』で本音連発 ニューヨーク屋敷は「ネジ」発言でプチ炎上を振り返る
17日放送のテレ東系トークバラエティー『あちこちオードリー』（後11：06）では、中丸雄一＆ニューヨークが来店する。
【写真】中丸雄一『あちこち』で本音連発
中丸は約1年前に仕事復帰したものの、テレビにはなかなか復帰できなかったという。復帰後のYouTube活動については「コメント欄は基本見てないっすね。本能的な…」と本音も。「こんな喋っていいもんですか？」と、若林正恭が思わず心配する場面もあるほど、当時のことも率直に振り返り、休業期間の過ごし方や今後の芸能生活について語る。
さらに、KAT-TUNは今年11月にラストライブを開催。解散発表は3月31日。
なぜ解散後にラストライブを行うことになったのか。
一方、ニューヨークは、今年屋敷の「ネジ」発言でプチ炎上という珍事件を振り返る。そして屋敷は、今年第1子が誕生。本音が引き出される人気企画「自作自演占い」では、スキャンダルを起こすことへの不安を吐露される。
【写真】中丸雄一『あちこち』で本音連発
中丸は約1年前に仕事復帰したものの、テレビにはなかなか復帰できなかったという。復帰後のYouTube活動については「コメント欄は基本見てないっすね。本能的な…」と本音も。「こんな喋っていいもんですか？」と、若林正恭が思わず心配する場面もあるほど、当時のことも率直に振り返り、休業期間の過ごし方や今後の芸能生活について語る。
さらに、KAT-TUNは今年11月にラストライブを開催。解散発表は3月31日。
なぜ解散後にラストライブを行うことになったのか。
一方、ニューヨークは、今年屋敷の「ネジ」発言でプチ炎上という珍事件を振り返る。そして屋敷は、今年第1子が誕生。本音が引き出される人気企画「自作自演占い」では、スキャンダルを起こすことへの不安を吐露される。