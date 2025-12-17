30代夫婦の死因は熱中症か焼死の可能性…非常ボタンの“受信盤”電源切れていて作動せずか【赤坂サウナ火災】

東京・赤坂の個室サウナで利用客の夫婦が死亡した火事で、2人の死因は熱中症か焼死の可能性が高いとみられることが分かった。

また、非常ボタンの電源が切れていたとみられることも判明した。

死因は熱中症か焼死の可能性

東京・赤坂の個室サウナで利用客の夫婦が死亡した火事。

警視庁によると、司法解剖の結果、２人の死因は不詳だったが、高温の中に長くいたことによる熱中症か、焼死の可能性が高いとみられている。

都内で美容室を経営する松田政也さん(36)。

15日、完全個室のプライベートサウナで起きた火災で、妻の陽子さん(37)さんと共に亡くなった。

火災発生後、消防隊が中に入るとサウナ室から煙があがり、出入り口付近で折り重なるように倒れていたという松田さん夫婦。

サウナ室内には、燃えたタオルが残されていたことから、何らかの理由でサウナストーンにタオルが触れたことが原因とみられている。

2人が巻き込まれた火災当時の状況が、少しずつ明らかになってきた。

サウナ室に出入りする扉のL字型の木製のドアノブが、内側も外側も外れ、床に落ちていたことが判明した。

松田さん夫婦は、ドアを開けられず、サウナ室に閉じ込められた可能性が浮上している。

また、店内の別の部屋のドアノブも不安定な状態だったことも新たに分かった。

さらに、捜査関係者への取材で新たな事実も判明した。

サウナ室内の非常ボタンが押された際、フロントに知らせる受信盤の電源が切れていたとみられることがわかった。

非常ボタンのプラスチック製カバーが壊れていたことから、閉じ込められた松田さん夫婦が助けを求めようとボタンを押したものの、反応しなかった可能性があるという。

サウナの非常ボタンが押されると…

一般的なサウナでの非常ボタンは、どのようなシステムなのか。

別のサウナ店に設置されている非常ボタンが押されると…。

「ピーピーピー」

大きな警報音がなり、フロントに常時いるスタッフがすぐに駆けつける態勢になっているといいう。

助けを求めていたとみられる松田さん夫婦が亡くなった個室サウナでの火災。

非常ボタンの電源が切れていたとみられるこの店には、安全上の問題はなかったのだろうか。

（「イット！」12月17日放送より）