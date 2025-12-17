ドジャースの山本由伸投手が１７日、日本プロスポーツ大賞を受賞し、都内のホテルで行われた表彰式に出席した。プロ野球選手の受賞は２０１８年・大谷翔平投手（当時エンゼルス）以来となった。

ビシッとスーツを着込んで壇上に上がった山本。「本日はこのような素晴らしい賞をいただき、光栄に思います。今シーズンは東京で開幕を迎えることができ、１０月には２度目のワールドシリーズを経験させて頂き、自分自身成長を感じられるシーズンでした。来年はこの賞に恥じぬよう頑張って行きたいと思います」とスピーチを行うと大きな拍手がわき起こった。

メジャー２年目の今季はレギュラーシーズンで１２勝８敗、防御率２・４９、２０１奪三振をマークし、ナ・リーグのサイ・ヤング賞投票で３位にランクインした。

ワールドシリーズでは第２戦で完投勝利を収め、第３戦では中１日でブルペン待機。第６戦で２勝目を挙げると、第７戦では九回からリリーフ登板。サヨナラのピンチをしのいで胴上げ投手となり、ＭＶＰに輝いた。

来年３月のＷＢＣについて問われた山本は「まだ決まったことは何もないですけと」と前置きした上で、「前回大会もいい大会になりましたし、選手として喜びを感じた。あの大会でプレーできればいいなと思います」と語った。シーズンの蓄積疲労については「練習も始めてますけど、順調にいけばプレーできる。まだ決まったことは本当になくて。今シーズンもたくさん投げたのでいつも通り、うまく調子が上がっていけば投げられると思います」と明かしていた。