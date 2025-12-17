東武宇都宮百貨店「昭和レトロ展」にタマ＆フレンズ 3丁目ストアがオープン！タマとポチのグリーティングも
幅広い世代に愛されるキャラクター「タマ＆フレンズ 〜うちのタマ知りませんか？〜」の3丁目ストアが、2025年12月17日から23日(火)までの期間限定で、東武宇都宮百貨店(栃木県宇都宮市)の「昭和レトロ展」内にオープン！サンリオキャラクターズとのコラボグッズが登場するほか、2025年12月20日(土)・21日(日)にはタマとポチのグリーティングイベントも開催される。
【写真】「タマ＆フレンズ」とサンリオキャラクターズのコラボグッズを見る
■目玉となるサンリオコラボグッズを一部紹介
3丁目ストアには、公式グッズはもちろん、大好評のサンリオキャラクターズコラボ第1弾・第2弾のグッズも登場！けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、ポチャッコ、ハローキティ、シナモロール、マイメロディという豪華サンリオメンバーとタマたちが共演した、レアなグッズたちはぜひとも手に入れたい。
サンリオコラボでは、日常使いにぴったりな「ポーチ」(各1980円)や「アクリルキーホルダー」(各770円)、「エコバッグ」(各1870円)といった定番アイテムはもちろん、通勤・通学の必需品である「ストラップ付きパスケース」(2420円)まで幅広くラインナップ。お部屋のインテリアとして楽しめる「アクリルスタンド」(各1100円)、「ミニクッション」(各2200円)、「フレームマグネット」(各715円)も見逃せない。
ユニークなところでは、見た目はウェットティッシュに見えない「ウェットティッシュ缶」(550円)のほか、開けるまでどのデザインが出るかわからない「コレクション缶バッジ」(440円)なども登場。コラボならではの特別感あふれるアイテムが勢ぞろいだ。
■2200円以上購入で限定クリアポーチをプレゼント！
さらにうれしい特典も用意されている。2200円以上購入した人には、タマと3丁目の仲間たちが描かれたオリジナルクリアポーチ(非売品)を1枚プレゼント。なくなり次第終了となるため、確実にゲットしたいなら早めの来店がおすすめ。オープン初日を狙うのが賢明かも。
■タマとポチに会える！週末限定グリーティングイベント
2025年12月20日(土)・21日(日)の2日間限定で、タマとポチと一緒に写真撮影ができるグリーティングイベントが開催される！各日12時〜、15時〜(各回約30分)の開催で、参加は無料。子どもたちはもちろん、タマ＆フレンズで育った大人世代にとっても、懐かしのキャラクターと触れ合える貴重な機会となるはず。
昭和レトロな雰囲気に包まれながら、タマ＆フレンズとサンリオキャラクターズのコラボグッズをチェックできる特別な1週間。週末にはタマとポチに会えるグリーティングイベントも控えており、クリスマス前の思い出作りにぴったりのイベントだ。期間限定の開催なので、この機会を逃さずに足を運んでみては。
「昭和レトロ展」開催概要
期間：2025年12月17日〜23日(火)※最終日は18時閉場
会場：東武宇都宮百貨店 宇都宮本店5階イベントプラザ
住所：〒320-8560 栃木県宇都宮市宮園町5-4
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) Sony Creative Products Inc.
