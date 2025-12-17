好き&行ってみたい「岩手県の夜景スポット」ランキング！ 2位「アップルロード」、1位は？ 【2025年調査】
寒さが厳しくなるこの季節。空気の透明度が増すことで、夜景の輝きは格段に増します。冷たい空気を肌で感じながらきらめく光を眺める体験は、冬の旅のハイライトです。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「夜景スポットに関するアンケート」を実施しました。
その中から、好き&行ってみたい「岩手県の夜景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「行った事が無いですし素敵な雰囲気なため率直に行ってみたいと思うからです」（40代男性／東京都）、「車の中から夜景が楽しめるから」（20代女性／東京都）、「周囲に遮るものがなく、夜景を思う存分楽しめそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「夜景100選に選ばれているから」（20代女性／東京都）、「盛岡の街がしっとりと輝く優しい雰囲気の夜景が見れそうだから」（40代女性／鹿児島県）、「複数箇所ある展望台からそれぞれに楽しめるのが良いです」（60代男性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：アップルロード／48票2位にランクインしたのは盛岡市内の高台にあるアップルロード。その名の通り、沿道にはリンゴ畑が広がり、秋には美しいリンゴの実と岩手山を望むことができます。夜になると、盛岡市街地を一望できる絶好のロケーションとなり、オレンジ色に輝く街の光がロマンチックな雰囲気を醸し出します。ドライブ中に車内から夜景を楽しめる手軽さも魅力の1つです。
1位：岩山公園／63票盛岡市の中心部からほど近い岩山公園は、盛岡市街を一望できる最も有名な夜景スポットです。標高340mの岩山に位置し、展望台からは盛岡市はもちろん、天候が良ければ遠くの山々まで見渡せます。特に夜は、目の前に広がる盛岡の街の光の絨毯が圧巻。恋人の聖地としても知られ、デートスポットとしても人気があります。春には桜、秋には紅葉と、季節ごとの自然の美しさも楽しめます。
