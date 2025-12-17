6年ぶりの紅白出場！ 20周年＆OG大集合で注目集める「AKB48」栄光の歴史を再検証
20周年を迎えた女性アイドルグループ・AKB48が、大きな話題を集めています。まず、「20周年記念」として4日間にわたり武道館コンサートを開催。伝説的なOGたちも登場し、多くのファンを感動させました。
さらに、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）に出場することも決定。現役メンバーに加えて、OGの前田敦子さん、高橋みなみさん、小嶋陽菜さん、板野友美さん、峯岸みなみさん、大島優子さん、柏木由紀さん、指原莉乃さんも参加する予定で、ファンを熱狂させています。
12月8日に20周年を迎え、再び大きな注目を浴びているAKB48。そこで、この記事ではAKB48の歴史を振り返り、どうやってブレークしてきたのかを再検証します。
2006年2月にはシングル『桜の花びらたち』でインディーズデビューし、同年10月にシングル『会いたかった』でメジャーデビュー。この頃から徐々にテレビや雑誌での露出も多くなり、注目を集めることになります。そして、名前が一気に広まったのは、2007年に放送された『NHK紅白歌合戦』への出場です。全国的にAKB48というアイドルグループが周知されました。
その勢いのままに、2008年には初の冠テレビ番組『AKB1じ59ふん!』（日本テレビ系）の放送がスタートし、シングル『大声ダイヤモンド』がスマッシュヒットを記録。アイドルファンの間で話題となり、2009年にヒットしたシングル『RIVER』で初のオリコンウィークリーチャート1位を獲得します。そして、グループは「AKB48選抜総選挙」という、歴史に残るとんでもないイベントをスタートさせたのです。
この総選挙で有名なのが、絶対的センターだった前田さんとライバルである大島さんの激闘です。2009年開催の第1回総選挙で勝利した前田さんは、第2回総選挙で大島さんに敗北します。結果、大島さんがセンターを務めた『ヘビーローテーション』が発売されメガヒットを記録。同じグループのアイドル同士が票数で争う構成はこれまでにないもので、総選挙は回を重ねるごとに人気を高めます。
筆者は、総選挙を間近で取材していたのですが、残酷だけれど面白いイベントだと感じていました。ファンは結果に一喜一憂し、ほとんどのメンバーは順位を上げるために知恵を絞り四苦八苦します。
舞台裏では非常に人間くさいドラマが起き、AKB48が普通のアイドルグループではないことを世間に知らしめました。このイベントは日産スタジアムなどの大会場でも行われ、フジテレビ系でテレビ中継も実施。後に指原さんがスーパースターになるきっかけを作るなど、長く恒例行事としてグループの人気を支えました。
さらに、代表曲として現在も歌い継がれるのが、32枚目シングル『恋するフォーチュンクッキー』です。「AKB48 32ndシングル 選抜総選挙」の1〜16位までのメンバーで歌唱され、指原さんがセンターを担当。パパイヤ鈴木さんのキャッチーな振り付けも話題となり、ディスコ・ソウルを基調としたサウンドは、アイドルファン以外にもウケて大ヒットを記録しました。
この頃には、NHK連続テレビ小説『あさが来た』の主題歌に『365日の紙飛行機』が採用され、2009年から2019年まで11年連続で『NHK紅白歌合戦』に出場するなど、人気が絶頂期を迎えます。
また、東日本大震災の被災地支援を行った「『誰かのために』プロジェクト」は、多くの人に勇気を与えました。まさに、AKB48は国民的な人気を獲得し、さまざまな場面で影響力を与えるグループへと成長したのです。
そもそも、AKB48が国民的な人気を得ていた時代に比べて、現在はさまざまなアイドルグループが乱立している状態。FRUITS ZIPPERをはじめとする「KAWAII」文化を押し出すアイドルが大活躍し、正直言えばAKB48はかつてないほどに苦戦しているといえます。
その中でも、ダンスなど光るパフォーマンスを見せるメンバーが多くなり、劇場公演やコンサートなどは変わらず人気です。今回久しぶりに『NHK紅白歌合戦』に出場することで、こういった素質を持ったメンバーが注目されることになるでしょう。今回の紅白出場をきっかけに、AKB48がさらに輝く可能性は高くなっています。
アイドルグループとして長い歴史を誇り、再び脚光を浴びることになったAKB48。紅白出場を経て、2026年はどんな活躍を見せてくれるのか、今から楽しみです。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
