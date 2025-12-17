ピクシブが運営するクリエイターズマーケット「BOOTH」は、Webサイトと『VRChat』が連動する即売会『BOOTH Festival VRChat Edition』を、2026年1月16日から1月25日にかけて開催することを発表した。

【画像】Web会場と『VRChat』ワールドでの開催イメージ

本イベントでは、BOOTH上のWeb会場とソーシャルVRプラットフォーム『VRChat』のワールドが同時に公開される。Webからはすべてのショップを検索機能などを使って効率よく調べることができ、VRChatワールドからは実際に手にとって買い物を楽しむことができる。

VRChatワールド内には、購入リストを作成してくれる「ネコカート」や、アバターへの着用イメージを確認できる「フィッティングエリア」、選定したアイテムをWeb側へ一括転送できる「袋詰め機能連携」が実装されている。

VRChatワールドでの展示は、Web会場への出展アイテムから抽選で選ばれたアイテムとなる。

出展ショップのエントリー受付は既に開始され、BOOTHで3Dモデルを中心にしたVRChatに関連するアイテムを頒布している方であれば、誰でも可能だ。ただし、VRChat会場への抽選は1月5日時点で登録する必要がある。

（文＝リアルサウンド編集部）