「 コスビ・ぬいぐるみキーチェーン『スター・ウォーズ』［ウィンター・ホリデー］グローグー」（税込 2500円）

　クリスマスをテーマにした『スター・ウォーズ』の「ぬいぐるみキーチェーン」とアパレルアイテムが、12月19（金）から、ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」にて発売される。

■「ノット・アグリー・セーター」シリーズも展開

　今回登場するのは、『スター・ウォーズ』シリーズに登場するグローグーの「ぬいぐるみキーチェーン」。

　ホットトイズのデフォルメフィギュア「コスビ」シリーズをモチーフにした本商品は、サンタのコスチュームを着たグローグーが、マンダロリアンのジンジャーブレッドを持っているキュートなデザインだ。

　大きさは高さ約15cmで、キーチェーンとして使用できるストラップとリングを付属。パッケージは、そのまま飾ってもかわいいウィンドウボックス仕様となっている。

　また、「ホットトイズ・アパレル」より、アグリーセーターをオシャレなデザインに再解釈した「ノット・アグリー・セーター」シリーズを用意。『スター・ウォーズ』のダース・ベイダーとストームトルーパーのほか、マーベル・スタジオのスパイダーマン、デッドプールのデザインがラインナップにそろう。