『スター・ウォーズ』グローグーがサンタ姿に！ 高さ約15cmの「ぬいぐるみキーチェーン」が登場
クリスマスをテーマにした『スター・ウォーズ』の「ぬいぐるみキーチェーン」とアパレルアイテムが、12月19（金）から、ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」にて発売される。
【写真】普段着としてもオシャレ！ スパイダーマンなどのアパレルアイテムも登場
■「ノット・アグリー・セーター」シリーズも展開
今回登場するのは、『スター・ウォーズ』シリーズに登場するグローグーの「ぬいぐるみキーチェーン」。
ホットトイズのデフォルメフィギュア「コスビ」シリーズをモチーフにした本商品は、サンタのコスチュームを着たグローグーが、マンダロリアンのジンジャーブレッドを持っているキュートなデザインだ。
大きさは高さ約15cmで、キーチェーンとして使用できるストラップとリングを付属。パッケージは、そのまま飾ってもかわいいウィンドウボックス仕様となっている。
また、「ホットトイズ・アパレル」より、アグリーセーターをオシャレなデザインに再解釈した「ノット・アグリー・セーター」シリーズを用意。『スター・ウォーズ』のダース・ベイダーとストームトルーパーのほか、マーベル・スタジオのスパイダーマン、デッドプールのデザインがラインナップにそろう。
