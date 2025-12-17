FC町田ゼルビアの“２年目の挑戦”に密着 舞台裏をリアルに描いたドキュメンタリー番組をABEMAが配信
Jリーグや海外サッカーを配信している「ABEMA」は12月16日、J１リーグ挑戦２年目を迎えたFC町田ゼルビアの舞台裏に密着したオリジナルドキュメンタリー番組『ZELVIA 異端の新参者 Season2』 の全３話を無料配信すると発表した。
昨年12月に放送したSeason1では、クラブ史上初となるJ１リーグ挑戦の裏側を徹底取材。監督や選手のリアルな姿を通して、ゼルビアの魅力や強さの根源を深掘りした。
このたび放送が決定したSeason2では、チームが“２年目の壁”と向き合う姿を中心に、常識を覆しながら“常勝クラブ”への進化を目指す、クラブと選手たちの挑戦に迫る。
シーズン前半を10位で折り返し、勝ちきれない試合が続く中、チームが選んだのは「結果」ではなく「変革」の道。相手チームからの厳しいマーク、激化するチーム内競争、その裏には、町田が常勝クラブとなるための“異端の挑戦”があった。
監督・選手・クラブスタッフへの密着取材を通して、「革命」と「反逆」の２年目の戦いをリアルに描いている。
チームの“進化の理由”に迫った新番組『ZELVIA 異端の新参者 Season2』は、12月26日の昼12時より、全３話が一挙配信される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
昨年12月に放送したSeason1では、クラブ史上初となるJ１リーグ挑戦の裏側を徹底取材。監督や選手のリアルな姿を通して、ゼルビアの魅力や強さの根源を深掘りした。
シーズン前半を10位で折り返し、勝ちきれない試合が続く中、チームが選んだのは「結果」ではなく「変革」の道。相手チームからの厳しいマーク、激化するチーム内競争、その裏には、町田が常勝クラブとなるための“異端の挑戦”があった。
監督・選手・クラブスタッフへの密着取材を通して、「革命」と「反逆」の２年目の戦いをリアルに描いている。
チームの“進化の理由”に迫った新番組『ZELVIA 異端の新参者 Season2』は、12月26日の昼12時より、全３話が一挙配信される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部