フルマラソン初挑戦の須田亜香里「亮さんと！一緒に走ってもらいました」 夜の東京タワーバックにトレーニング姿披露
元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。初のフルマラソン挑戦に向けた練習の様子を公開した。
【写真】「楽しすぎてあっという間に10キロ」東京タワーをバックに笑顔のトレーニングショットを披露した須田亜香里＆田村亮
現在、名古屋スポーツ広報大使を務める須田は、2026年3月8日に開催予定の『名古屋ウィメンズマラソン2026』で人生初のフルマラソンに挑戦することを表明しており、同時に「走ることが本当に苦手。学生時代の持久走はずっとビリ5以内。マラソンできる人って凄いなぁって、ただただ尊敬してた。そんな私でも走らせていただくことになりました!!」と明かしていた。
この日の投稿では「先日、亮さんと！一緒に走ってもらいました」と報告。ライトアップされた夜の東京タワーをバックにトレーニングウェア姿で、一緒にトレーニングしたという元ロンドンブーツ1号2号の田村亮（53）との笑顔の2ショットや、楽しそうに走る動画などを披露し、「楽しすぎてあっという間に10キロ達成できて感動」と喜んだ。
きっかけについては「フルマラソン挑戦をずっと気にかけてくださっていて、土曜のラジオの時にいつも近況報告をしていたんです。そしたら、『来週走る日あるー？』ってなんとも優しい誘い方をしてくださって実現」と説明。
さらに、「東京タワー見たいって言ったら走って連れて行ってくれるし、写真は頼む前に撮ってくれてるし、全部足長く撮ってくれるし、優しさの塊すぎてやばかったです。」と、亮の“神対応”エピソードも紹介。その手厚いサポートに「亮さん、ありがとうございました」と感謝し、「フルマラソン挑戦、頑張れそうー」と決意を新たにした。
コメント欄には「いい笑顔」「亮さん優しい!!東京タワー観ながら一緒にランニング楽しそう」「心強いねえ」「頑張ってるね〜」「亮さんめちゃくちゃ頼もしい そして東京ランニング楽しそう」「10kmも走ったの？すごいね」などの声が寄せられている。
【写真】「楽しすぎてあっという間に10キロ」東京タワーをバックに笑顔のトレーニングショットを披露した須田亜香里＆田村亮
現在、名古屋スポーツ広報大使を務める須田は、2026年3月8日に開催予定の『名古屋ウィメンズマラソン2026』で人生初のフルマラソンに挑戦することを表明しており、同時に「走ることが本当に苦手。学生時代の持久走はずっとビリ5以内。マラソンできる人って凄いなぁって、ただただ尊敬してた。そんな私でも走らせていただくことになりました!!」と明かしていた。
きっかけについては「フルマラソン挑戦をずっと気にかけてくださっていて、土曜のラジオの時にいつも近況報告をしていたんです。そしたら、『来週走る日あるー？』ってなんとも優しい誘い方をしてくださって実現」と説明。
さらに、「東京タワー見たいって言ったら走って連れて行ってくれるし、写真は頼む前に撮ってくれてるし、全部足長く撮ってくれるし、優しさの塊すぎてやばかったです。」と、亮の“神対応”エピソードも紹介。その手厚いサポートに「亮さん、ありがとうございました」と感謝し、「フルマラソン挑戦、頑張れそうー」と決意を新たにした。
コメント欄には「いい笑顔」「亮さん優しい!!東京タワー観ながら一緒にランニング楽しそう」「心強いねえ」「頑張ってるね〜」「亮さんめちゃくちゃ頼もしい そして東京ランニング楽しそう」「10kmも走ったの？すごいね」などの声が寄せられている。