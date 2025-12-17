議会で不信任決議が可決された熊本県球磨村の松谷浩一村長が、あさって（19日）付で辞職することが決まりました。

辞職に合わせて議会も自主解散することになりました。

松谷村長をめぐっては、議会の議決を経ずに村の土地を無償で貸与したことなどで村政の混乱を招いたとして、12日の村議会で不信任決議案が提出され、可決されました。

これを受けて松谷村長は、おととい（15日）、辞職願を議長に提出し、今日の臨時議会で辞職が承認されました。

松谷村長は、辞職の理由について、議会との間で考え方の違いや譲れない部分などがあり、お互いが歩み寄ることができなかったことと、村の職員との信頼関係が不足していたことを挙げました。

球磨村 松谷浩一村長「村民に対して申し訳ない。特に応援してくれた人には申し訳ない。2020年7月豪雨からの復興も順調に進んでいる部分もある。そうした部分が停滞しないように職員には頑張ってほしい」

一方で、議会側は「村長だけでなく議会も責任を取るべき」とした上で、村長選と村議選を同じ日に行うことなどを目的に自主解散を決めました。

球磨村 高澤康成 村議「議会としても執行部との両輪で行くことができなかった。村の方向性として何が一番大事なのかを今回の反省を踏まえて村民の審判を受けるということ」

村長と村議がいなくなる異例の事態に、村民は。

村民「どっちもどっちという感じ。これから先のことは分からないし、とても不安な部分がある」

村長選は辞職翌日の今月20日から50日以内、村議選は明日（18日）から40日以内に投開票を行う必要があり、明日開く選挙管理委員会で日程が決まります。

松谷村長は次の村長選には立候補しない意向を示していて、新たな村長が決まるまでは上蔀宏（うわしとみ／ひろし）副村長が職務代理を務めます。