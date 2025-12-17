兵庫県・加古川を拠点に活動するガテン系ボーカルユニット「TあんどT（ティーアンドティー）」が17日、大阪・MBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」に生出演。パーソナリティを務める“ヤマヒロ”こと元カンテレのフリーアナウンサー、山本浩之（63）から最大級のエールが送られた。

7月にデビューしたばかりの“オールドルーキー”Toshi君とToji君の2人からなる同ユニットは、作業服姿で歌う泥臭いスタイルが持ち味。番組内ではToshi君が「夢は紅白。行ければいいな。ただ、そんな簡単なことじゃないことは承知していますので、階段をどこまで登れるか一生懸命登っていきたい」と控えめに、しかし熱く目標を語った。

すると、山本アナが即座に反応。「7月にデビューしたばかりだから（今年は）間に合わなかったけど、この人達、紅白行きますよ！」と“断言”した。自身が神戸市内で9月にライブを開催後、ファンからもらったCDがTあんどTのメジャーデビュー曲「か・か・か・感謝」で、家に帰って聴いたら「なんやこの曲！となって一発で気に入った」という逸話も興奮気味に吐露。老若男女に響きそうな楽曲と2人のキャラクターを絶賛し、今後の大ブレイクを予言してスタジオを沸かせた。

この日は“レジェンド”との遭遇もあった。局内のエレベーターホールで、卒寿を超えても現役で活躍するタレントの浜村淳氏（90）とばったり会ったことを明かしたToshi君は「MBSには仙人がいてはるんやと思ったら、浜村淳さんだった」と回想。Toji君は「縁起が良す過ぎてこのまま来年ほんまに紅白行くかも」と興奮冷めやらぬ様子だった。

笑いあり、驚きありのこの日の出演となったが、Toji君は「一生懸命やってる姿を見て、同世代の人に勇気を与えられたらと思います」と、改めて活動の根本にある想いを吐露。ヤマヒロのお墨付きを得た異色のユニットが来年の大晦日、夢のステージに上がる日が来るのか…今後も目が離せない。