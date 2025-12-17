カニや数の子など「年末価格」でずらり…買い出しは今が狙い目　アメ横の醍醐味“値引き交渉”は「どんどん声かけて！」

今年も残り2週間。

年の瀬が迫る中、東京・上野にあるアメ横商店街は、年末年始の買い出しをする多くの人たちで、平日にもかかわらずにぎわっていました。

しかし常連客からは、「中国の方がなんか少ないかなと思って。自分たちからすると、すいてるからいいかなって話になるが」「今くらいの時に来て、どんどん買った方がいいのかなと思う」と例年に比べて外国人の数が減っているとの声が上がりました。

例年よりも少し落ち着いているというアメ横で、年末年始をお得に乗り切る買い物術を調査しました。

石山商店 店員：

（Q.なにを売ってる？）これはタラバガニ。大きいタラバガニ、特大ですよ。9800円の品物だが、いま年末価格で7500円でやってる。

巨大なカニの脚や、腕ほどの太さがある酢ダコなど、おせち料理を彩る品があちこちに。

他にも、通常1500円の数の子は500円引きの1000円になるなど、様々な商品がお安くなっています。

さらに“アメ横の醍醐味”値引き交渉も受け付けているといいます。

石山商店 店員：

20日過ぎぐらいからちょっとずつ値上がりがするかもしれないので、どんどん「安くして」と声かけてください！気持ち程度まけるかもしれない。

京和水産 店員：

値段は今出し始めだから安く売ってる。いつもズワイガニ4000円で出すが、出し始めだから少しおまけで3500円。2つ買う人は6000円。一番安値で売ってる。

5年連続で静岡からカニやイクラなどを買いに来ているという夫婦は…。

5年連続で静岡から来ている夫婦：

これ（カニ）。

店員：

2つ持っていく？6000円でいいよ。

5年連続で静岡から来ている夫婦：

こうやって安くしてくれる。本当は7000円だけど、6000円でいいよって。これ（アワビ）2000円？

店員：

いや1500円！持ってけ！

5年連続で静岡から来ている夫婦：

ああじゃあ！1500円。

店員：

（全部で）7500円！

5年連続で静岡から来ている夫婦：

安くて良い物がある。だいぶサービス。

他の店でも、数の子を1パックおまけしてもらった夫婦は「も〜たまらない」「良い買い物できた」と笑顔で話しました。

安く買い物をするなら、今がまさにチャンス。

年末を迎えるひと足先に訪れてみるのもいいかもしれません。