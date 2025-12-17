2027年の石川県議会議員選挙に向け、定数と区割りの見直しについて議論が進んでいます。焦点となっていた能登地域の選挙区は4つに統合し、定数を1増やす方向性が決まりました。



石川県議会の各会派の代表らが集まり、行われた17日の会議。



現在、石川県内の選挙区では、議員一人当たりの人口が最も多いかほく市と、最も少ない珠洲市鳳珠郡で2倍以上となる1票の格差が生じています。

この格差の解消に向け、これまで6つの見直し案をもとに議論が進められてきました。



こうした中、この日決まった見直し案では、内灘より北の8選挙区を4つに統合。



かほく市河北郡の選挙区で定数を1増やし、一人当たりの有権者数のバランスを取った上で、地震の被害を受けた能登の定数を維持する案に各会派が合意しました。

しかし、こうした問題も…



共産党・佐藤 正幸 県議：

「逆転現象が起きてしまう、これの早急な解決を。南加賀で、議員定数を増やさないといけない場合も出てくる」



能登の定数を増やすことで、能登以外の選挙区と比べ人口に対する議員の数が多くなる、逆転現象を危惧する声が上がりました。



自民党・福村 章 県議：

「今回は能登の災害に免じて、こういう形で行こうと」



未来石川・吉田 修 県議

「そこ(能登)の声が県政にしっかり届くということも考えれば、政治的な判断をしっかりしていかなければならないんじゃないかという、皆さんの声もいただき、きょうの結果になりました」



この日、合意が得られた案については、該当の市町にも意見を聞き、来年1月中に最終案として取りまとめる方針です。