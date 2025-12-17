鳥谷敬が「本物のプロ野球選手」「ちょっと勝てない」と思ったレジェンド選手とは
元プロ野球選手で野球解説者の鳥谷敬氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で8日に公開された動画に出演。打撃がすごいと思ったレジェンド選手を明かした。
『ダグアウト!!!』場面カット =BS10提供
○「本物のプロ野球選手」「勝てない」
勝てないと思った選手がいるかという質問に、鳥谷氏は「いっぱいいます」といい、「打つことだったら今岡(真訪)さん金本(知憲)さん、走るってなったら赤星(憲広)さん、守備ってなったら久慈(照嘉)さんが守備固めで出てもらったりって感じだったので。その人たちには一つひとつは勝てないなといつも思ってました」と答えた。
また、レッド吉田から「その中でも、この人これがすごいなと思った選手はどの方なんですか?」と聞かれ、鳥谷氏は「やっぱり金本さんの打撃は同じ左バッターとして(すごいと思った)」と回答。
続けて、「自分は、(甲子園は)浜風が吹いてるんで、レフト方向に打ったほうが当然浜風に乗ってくれるっていう感じなんですけど、その浜風でもライトとかセンターにホームランにするにはどうすればいいかを金本さんはやってたんですよ」と明かし、「そこら辺は突き詰めてるところが違う」としみじみと語った。
さらに、鳥谷氏は「遠征先でも、たとえば金本さんが若い選手を連れて食事に行くとき、(ホテルに戻って)1時間後に出発とかなんですよ」「部屋でスイングしてから行ったりとか。そういうのを見たときに、本物のプロ野球選手だなっていうのを感じることが何回もあったので、ちょっと勝てないなと感じていました」と振り返っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週木曜22:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。
