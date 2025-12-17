吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

天気のポイントです。

小野：

この先1週間は、秋のように天気が周期的に変わるでしょう。季節外れの暖かさの日もあり、日ごとの気温差が大きいでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

あす18日の雨は午前3時頃までには止み、あさって19日は晴れます。20日・土曜日は雲が多く、21日・日曜日、22日・月曜日は雨の降る時間があるでしょう。23日・火曜日は晴れますが、24日・水曜日は雨が降るでしょう。





吉道：秋のように晴れと雨の天気が周期的に変わりますね。雪のマークもありません。小野：冬型の気圧配置になっても長続きせず、気温が高いためです。今の時期の金沢の最高気温は9～10度、最低気温は3度くらいが平年並みですので、20・21日は特に高いでしょう。次に雨マークが出ている21日・日曜日の予想天気図を見ていきましょう。

小野：

長い前線が石川県内を通過します。前線の後ろには寒気が控えています。ただ、前線が通り過ぎた後の冬型の気圧配置と寒気は、長続きしないでしょう。



吉道：

クリスマス寒波という言葉は、ことしの石川県内には当てはまらないようですね。

