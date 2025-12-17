《プレミアムポイント貯めてます、旅女です（※翼の絵文字を2つ）》

Instagramのプロフィール欄にこう綴っているのは、3人組テクノポップユニット・Perfumeの“あ〜ちゃん”こと西脇綾香（36）。この“謎”の宣言がSNS上で話題を呼んでいる。

あ〜ちゃんといえば、じつは以前から“旅行好き”を公言してきた。自身のInstagramでは、国内外問わずさまざまな旅行先の写真を投稿しており、なかでも韓国には《#月一韓国》というハッシュタグを付けるほど頻繁に訪問。2024年3月には妹でタレントの西脇彩華（33）とともに韓国へ姉妹旅に行った様子も公開している。

さらに、今年3月には《35歳のうちにせっかくの誕生日だし、やったことないこと挑戦してみたくて》と綴り、誕生日直前に弾丸でニューヨークを訪れていたことを告白。その“旅女”ぶりは以前からファンの間でよく知られていた。

そんなあ〜ちゃんが12月7日ごろまでにInstagramのプロフィール欄を冒頭のように更新。彼女が貯めているという「プレミアムポイント」とは、ANAこと全日本空輸株式会社のプレミアムメンバーの資格を得るために必要なポイントのことだと思われる。

「プレミアムメンバーと呼ばれるANAの上級会員になると、ステイタスにもよりますが、座席クラスのアップグレードや空港ラウンジの利用、空席待ちの優先、専用保安検査場、優先搭乗など魅力的な特典が数多く用意されています。そのため飛行機好きの人たちの間では、この上級会員を目指してプレミアムポイントを稼ぐために何度も飛行機に乗る、いわゆる“修行”に励む人が少なくないのです。芸能人の中でも、風間俊介さん（42）がこのステイタス修行をしていることで有名で、番組で修業の様子が取り上げられたことがあります」（旅行誌ライター）

さらに、ANAには「スーパーフライヤーズカード（SFC）」という制度も存在。一定のプレミアムポイントを獲得したメンバーだけが申し込めるカードで、一度取得すれば年会費を支払い続ける限り、半永久的に上級会員相当の特典を享受することができる。

「SFC取得に必要なプレミアムポイントはキャンペーンの有無にもよりますが、目安としては普通席で羽田〜那覇間を約17往復すれば達成できると言われています。ただ、プレミアムポイントは1年毎にリセットされるため、SFC取得後もさらに上のステイタスを維持するために毎年修行をしている人も少なくありません。あ〜ちゃんが新規取得なのか維持なのかはわかりませんが、いずれにせよ今まさに修行中ということは間違いないでしょう」（前出・旅行誌ライター）

あ〜ちゃんの宣言に、ネット上の旅好きからは驚きの声が寄せられている。

《プレミアムポイントに旅女、、、？あ〜ちゃんもこちら側の人間になったってこと？？推しと趣味一緒になった記念でよい？？》

《あ〜ちゃんプレミアムポイント貯めてるんや笑 まさかのSFC？》

《あ〜ちゃんなら一瞬でダイヤモンド会員になれそう》