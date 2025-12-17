【財界BEST AI 100】エンジニアフォース代表取締役・飯田佳明「デザインの力を生かして、システム開発会社のDXを支援していく」
「日本全国にIT企業は数多くありますが、まだデザインの重要性を強く認識されている企業は、そこまで多くありません」と語る飯田氏。エンジニアフォ―スはシステム開発会社のDXを支援する企業。その強みは「デザイン力」。事業企画からデザイン、開発まで一気通貫で手掛けることができる。また、開発や提案に積極的にAIを活用するなど、新たな取り組みを進めている。
デザインに強いIT企業として
─ Engineerforce（エンジニアフォース）はシステム会社のDX支援などを手掛けているそうですが、現在自社をどのような企業だと定義していますか。
飯田 現在は「デザインが強いIT企業」と謳っています。IT企業は多くの場合、システムをつくるのは得意だけれどもデザインは苦手というケースが見られます。そこに当社がデザインに強く、かつシステム開発までできるということは、大きな特長だと考えています。
当社はミッションとして、SIer（システム開発会社）のDX支援を掲げています。創業時から、この課題感を持ってスタートしているのですが、最近は特にDXの中にデザインも含まれてきており、この改善に関するご要望を多くいただくようになっています。
─ UI（操作性）／UX（顧客体験）の改善の部分を手掛けていると。
飯田 そうです。例えば、当社のお客様にはAI（人工知能）関連事業で著名なパークシャテクノロジーさんや、pluszeroさんがおられます。いずれも製品をつくるのは得意ですが、デザインの部分を我々に任せていただくといった形になっています。
また、USENさんもお客様ですが、このケースでは新規事業の事業企画からデザイン、開発まで一気通貫で手掛けさせてもらっているんです。
─ 今後、さらに事業を拡大するにあたって、課題として捉えていることは?
飯田 日本全国にIT企業は数多くありますが、まだデザインの重要性を強く認識されている企業は、そこまで多くありません。逆に言えば、DXする余地が多くあるということですから、そこを我々が支援できるように実績を積み、アピールしていきたいと思っています。
─ ウェブサイトやアプリケーションを使いやすくする上で、デザインの重要度は高いということですね。
飯田 ええ。実は「人間中心設計」という考え方がUXデザインの中にあります。
例えば、人が画面を見る時に「戻る」ボタンがどこに配置されていると見やすい、押しやすいといったデザインがあるんです。1つひとつは非常に細かい部分ですが、お客様が迷わないような導線設計なども重要なポイントです。
そして、多くの人にとって新しいデザインは使いづらいと感じると思います。それは今まで使っていたものに慣れ親しんでいるからです。
しかし、それは単に慣れているから使いやすいという感覚に陥っているんです。新しいデザインでも、何となくここを押したら進むな、戻るなといったことがデザインでご理解いただくことができれば、使いやすいものになっていきます。そういった考えを持つことが、システム開発会社にとって非常に重要です。
─ 飯田さんたちは、デザインの重要性を含めて、顧客に提案しているということですね。実際に顧客の反応はどうですか。
飯田 これまでの経験から、トップティアと呼ばれる企業さんであればあるほど、デザインの重要性を意識しておられることを実感しています。
起業してからデザインに力を入れてきた背景には、その経験があります。トップティアがデザインに力を入れると2番手、3番手も追随してきますから、今後にも期待をしているところです。
