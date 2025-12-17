ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７１、伊７０ｂｐで推移
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ 2.841
フランス 3.549（+71）
イタリア 3.54（+70）
スペイン 3.277（+44）
オランダ 2.969（+13）
ギリシャ 3.427（+59）
ポルトガル 3.14（+30）
ベルギー 3.324（+48）
オーストリア 3.091（+25）
アイルランド 3.021（+18）
フィンランド 3.161（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
