ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７１、伊７０ｂｐで推移
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ　　　　2.841
フランス　　　3.549（+71）
イタリア　　　3.54（+70）
スペイン　　　3.277（+44）
オランダ　　　2.969（+13）
ギリシャ　　　3.427（+59）
ポルトガル　　　3.14（+30）
ベルギー　　　3.324（+48）
オーストリア　3.091（+25）
アイルランド　3.021（+18）
フィンランド　3.161（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）