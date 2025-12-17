小田凱人、「日本プロスポーツ大賞」殊勲賞受賞 史上最年少”生涯ゴールデンスラム”達成で歴史的快挙
プロ車いすテニスの小田凱人が「第55回 内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞」の殊勲賞を受賞し、17日に都内で行われた授与式典に登場した。
【写真】素敵…！スーツ姿で登場した小田凱人選手
日本のプロスポーツ界の健全な発展ならびに振興に寄与することを目的として、1968年に『第1回 日本プロスポーツ大賞」を開催して以来、55回目の開催となった今回。小田は、史上最年少での「生涯ゴールデンスラム」達成という歴史的快挙を成し遂げた功績などで殊勲賞を受賞した。
なお、大賞は米大リーグ（MLB）・ドジャースの山本由伸が受賞。殊勲賞にはほか、ボクシングの井上尚弥、プロ車いすテニスの上地結衣も受賞した。
【写真】素敵…！スーツ姿で登場した小田凱人選手
日本のプロスポーツ界の健全な発展ならびに振興に寄与することを目的として、1968年に『第1回 日本プロスポーツ大賞」を開催して以来、55回目の開催となった今回。小田は、史上最年少での「生涯ゴールデンスラム」達成という歴史的快挙を成し遂げた功績などで殊勲賞を受賞した。
なお、大賞は米大リーグ（MLB）・ドジャースの山本由伸が受賞。殊勲賞にはほか、ボクシングの井上尚弥、プロ車いすテニスの上地結衣も受賞した。